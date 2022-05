«3 géants» vont dominer la métropole et rendre hommage aux grands du milieu culturel

Trois géants vont dominer le ciel de la métropole cet été pour rendre hommage à de grandes figures culturelles du Québec, un projet qui, pour la toute première fois, permet de conjuguer le talent et le génie créatif de trois troupes circassiennes de chez nous au profit de la relance des activités.

Dans le cadre de la 13e édition du festival Montréal complètement cirque, «3 géants» va ainsi s'appuyer sur le Cirque Éloize, Les 7 doigts et Machine de cirque pour faire vibrer la métropole, du 7 au 17 juillet, à l'occasion d'une soixantaine de représentations offertes gratuitement.

Les acrobates et les artistes des trois troupes vont faire montre de leur savoir-faire sur les structures d’acier des géants, hautes de 52 pieds et larges de 30 pieds, pour un poids total de 31 000 livres.

Bien qu’on ait fait beaucoup de défrichage et de remue-méninge en équipe, chaque géant sera animé par une seule troupe en fonction d’une création qui lui est propre. Le géant du Cirque Éloize prendra forme aux Jardins Gamelin, celui des 7 doigts dominera l’Esplanade PVM – où on retrouvera bientôt le fameux anneau suspendu de 50 000 livres –, alors que la structure de Machine de Cirque fera lever les têtes au parc Vinet, près du Marché Atwater.

Chaque géant aura sa propre signature, comme les journalistes ont pu le constater lundi en conférence de presse, ce qui fait que bon nombre de Montréalais et de touristes voudront voir les trois spectacles. Ceux-ci seront présentés simultanément, chaque soir, à 18 h et à 21 h 30.

La démarche d’asseoir tout ce beau monde autour de la même table l’automne dernier a permis de faire une «recherche de contenu, d’avoir une base, une structure qui est rassembleuse», a dit Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation à La Tohu. «Chaque compagnie va avoir sa signature, mais ensemble on a déterminé le socle et la fondation, a-t-il poursuivi. On va sentir une fierté pour la culture québécoise ou la découvrir, selon le cas.»

Les immenses structures sont en train d’être conçues dans les ateliers de Scène Éthique à Varennes, en Montérégie. Elles seront assemblées dès le 20 juin. Scène Éthique a notamment apporté sa touche à la création de la production «Le cycle du Ring» de Robert Lepage au Metropolitan Opera de New York, aux spectacles du Cirque du Soleil «Kooza», «Luzia» et «Kurios» ainsi qu'à la tournée «Taking Chances» de Céline Dion.

Une maturité de l’industrie

Pour la directrice de Montréal complètement cirque, Nadine Marchand, ce maillage créatif arrive à point nommé, dans un contexte de relance où l’on souhaite faire oublier les deux dernières années très difficiles pour les arts vivants.

Elle a indiqué à l’Agence QMI que le travail s’est fait dans une «totale collaboration» entre les trois compagnies. «Il n’y avait pas de secrets, chacun y allait de ses idées. Il y avait un partage. C’est une belle maturité, et je pense que c’est à la base la volonté de faire ce projet-là ensemble.»

Plus de détails sur les trois propositions seront partagés au cours des prochaines semaines. Le projet «3 géants» est soutenu par Ivanhoé Cambridge, Tourisme Montréal et les différents paliers de gouvernement.