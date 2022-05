7 choses à savoir sur la ristourne

Si vous êtes membre Desjardins, vous avez certainement entendu parler de la ristourne. Vous l’avez peut-être vu sur leur site Web au moment de payer vos comptes ou à votre caisse habituelle.

Le principe de la ristourne est simple : en tant que coopérative, Desjardins retourne une portion des excédents financiers des caisses et du Mouvement Desjardins à ses membres. En bref, il s’agit d’un montant d'argent que vous pouvez recevoir une fois par an, selon certaines conditions.

La ristourne est redistribuée aux membres en deux volets : la ristourne individuelle et la ristourne à la communauté, remise par le biais du Fonds d’aide au développement du milieu.

Voici les informations essentielles à retenir sur la ristourne:

1. Vous avez créé ce montant

En tant que coopérative, Desjardins se distingue des autres institutions financières québécoises en contribuant au mieux-être économique des personnes et des communautés.

Ses membres contribuent à ses activités de diverses manières : bien sûr, en utilisant certains produits financiers, mais aussi en participant aux assemblées générales et en prenant part à divers paliers de processus décisionnels.

En choisissant Desjardins pour vos besoins financiers, vous contribuez à ses activités et à sa rentabilité. En retour, Desjardins redistribue une partie de ses excédents sous forme de ristourne individuelle une fois par an, si les conditions le permettent.

2. La grande majorité des membres ont droit à la ristourne

Vous vous demandez comment bénéficier de la ristourne? Sachez que si vous êtes membre d’une caisse et que les conditions le permettent, vous êtes admissible. Ce montant symbolique vise à récompenser votre engagement envers votre coopérative financière, et ce, peu importe la somme d’argent que vous détenez dans vos comptes.

Les particuliers comme les entreprises profitent de la ristourne. Au total, 97 % des membres totaux recevront une ristourne cette année.

3. On la calcule selon votre implication

La ristourne individuelle est formée de deux volets : la Ristourne volumes et la Ristourne produits. La Ristourne volumes est un montant personnalisé qui repose sur les volumes que vous détenez dans les quatre familles de produits :

- Comptes

- Prêts, marges et cartes de crédit

- Placements et investissements

- Assurances

Elle est ajustée selon votre participation financière à votre caisse. Voici comment calculer cette ristourne : un montant personnalisé est émis selon un calcul qui se base sur les primes et les soldes moyens dans chacune des quatre familles de produits nommées plus haut au cours de l’année.

Pour chaque tranche de 1 000 $, un montant est ajouté à votre Ristourne volumes. Pour les cartes de crédit, le calcul est basé sur les achats nets réalisés sur votre carte au cours de l’année.

La Ristourne produits, quant à elle, est liée au nombre de produits que vous détenez dans les quatre catégories. Les membres âgés de 30 ans et moins sont admissibles s’ils détiennent au moins un produit dans trois des quatre familles, comme par exemple, un compte-chèques, une carte de crédit et une assurance habitation pour locataires (ou un placement).

Un montant maximal de 50 $ est versé aux membres qui détiennent au moins un produit dans chacune des grandes familles au cours de l’année.

4. Elle soutient des initiatives locales

La ristourne à la communauté permet de soutenir des initiatives locales qui améliorent la qualité de vie des collectivités. Par le biais du Fonds d'aide au développement du milieu, les caisses remettent des montants à des organismes de leur milieu afin de soutenir le développement socio-économique des communautés.

Par exemple, la ristourne à la communauté a permis à l’école Notre-Dame-de-Liesse de St-Georges-de-Malbaie, en Gaspésie, de se prévaloir d’un parc-école d’exception comprenant une classe extérieure, une zone de socialisation, un parcours plein air, une butte à glisser, des bacs de jardinage et plus encore.

5. Elle a changé au cours des dernières années

La ristourne individuelle a évolué au cours des trois dernières années pour devenir encore plus accessible, plus transparente et surtout plus équitable d’une caisse à l’autre.

Ce faisant, elle répond davantage aux besoins et aux demandes des membres, qui communiquent leurs souhaits à leur caisse. Cette année, 72 000 membres de plus recevront la ristourne.

6. Votre ristourne pourrait augmenter en 2021

Cette année, 54 M$ de plus seront versés en ristourne, ce qui devrait avoir un impact sur le montant que recevront la grande majorité des membres. De plus, tous les membres (à l'exception des entreprises) vont profiter de l’ajout des volumes de cartes de crédit et pourraient donc recevoir des montants plus importants.

Précisément, le montant de la ristourne individuelle passe de 333 M$ à 387 M$ et celui de la ristourne à la communauté passe de 47 M$ à 53 M$.

7. La ristourne sera versée prochainement

Les dates de versements varient chaque année. Pour la ristourne 2021, versée en 2022, les membres pourront obtenir leur montant entre le 30 mai et le 10 juin 2022.

La ristourne, c’est votre avantage d’être membre de Desjardins. Informez-vous sur la ristourne en visitant le site Web de Desjardins.