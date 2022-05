Graves hépatites des enfants: un lien avec la COVID?

Les cas d’hépatites graves chez les enfants sont de plus en plus nombreux, et la raison de leur apparition n’est toujours pas connue.

Près de 450 cas de ces hépatites recensés principalement chez les enfants de 5 ans et moins ont été enregistrés à l’échelle de la planète.

«Ce sont vraiment des hépatites très graves, ce ne sont pas des hépatites qu’on connaît, les A-B-C. C’est quelque chose de nouveau», explique la pharmacienne Diane Lamarre, dans son segment à Mario Dumont.

Si le chiffre mondial ne semble pas très élevé, l’apparition subite de ces cas doit nous inviter à faire preuve de vigilance, et faire plus de recherches pour en trouver la cause.

«On pense que c’est une hépatite qui pourrait être causée par un adénovirus, on connaît cela. D’habitude, l’adénovirus, ça va donner des diarrhées, nausées, vomissements. Des jaunisses, de l’urine très foncée et des selles claires», précise l’experte en question de santé.

Des rumeurs laissaient entendre que le vaccin contre la COVID serait en cause, mais il n’en est rien : la population la plus touchée par ces hépatites n’a jamais été vaccinée.

«Mais là on se demande : est-ce que c’est un adénovirus qui serait un antécédent de COVID? Est-ce que c’est la combinaison des deux? Une co-infection des deux, qui générerait une toxicité au niveau du foie? Il y a énormément de gens, d’experts qui se penchent là-dessus pour essayer d’identifier la cause réelle», ajoute Mme Lamarre.

Une chose est sûre, les mesures d’hygiène sanitaires de base, comme le simple lavage des mains, doit être mis de l’avant pour éviter la propagation de tous les virus.

