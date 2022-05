Lait pour bébé: accord entre Abbott et la justice américaine pour redémarrer une usine

Le groupe américain Abbott a passé un accord avec la justice pour redémarrer sa production de lait pour bébé sur son site du Michigan, afin de résorber la pénurie de ce produit vital pour les nourrissons, ont annoncé le groupe et le ministère américain de la Justice lundi.

Les États-Unis connaissent une situation de pénurie très rare de lait pour bébé qui a plongé des millions de parents dans l'inquiétude.

Initialement causée par des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement et un manque de main-d’œuvre en raison de la pandémie, la pénurie a été aggravée lorsqu'en février une usine du fabricant Abbott dans le Michigan a fermé, après un rappel de produits soupçonnés d'avoir provoqué la mort de deux bébés.

L'agence américaine du médicament (FDA) a dédouané le lait, mais a trouvé «483 irrégularités» concernant l'usine, avait indiqué Abbott vendredi, soulignant qu'il avait «immédiatement commencé à mettre en œuvre des actions correctives».

Le ministère de la Justice et Abbott ont précisé dans un communiqué séparé que l'accord devait encore être validé par un juge.

Mais le fabricant, l'un des acteurs majeurs du marché de lait pour bébé compte rouvrir son usine du Michigan dans les deux semaines. Il a répété qu'il faudrait ensuite «6 à 8 semaines avant que les produits ne soient disponibles dans les rayons».

D'ici là, il va continuer à importer du lait pour bébé de son usine d'Irlande pour tenter d'atténuer les pénuries aux États-Unis.

Dans un communiqué séparé, le patron de la FDA, Robert Califf, a indiqué que cet accord signifie qu'Abbott «a accepté de résoudre certains problèmes identifiés par l'agence dans son usine de production».

Il a ajouté que ses services étaient en train de passer en revue l'offre disponible des fabricants aux États-Unis et dans le monde «pour déterminer si une réaffectation de leur distribution était possible pour acheminer le bon produit au bon endroit, au bon moment».

Robert Califf a aussi annoncé un peu plus tard que la FDA comptait examiner les demandes d'autorisation de distribution venant de fabricants internationaux de lait pour bébé qui habituellement ne distribuent pas leur produit aux États-Unis.

Un haut responsable de la Maison-Blanche a affirmé que la procédure, qui viserait à examiner les demandes d'autorisation en accéléré, privilégierait celles démontrant «des adéquations claires en matière de qualité, de sécurité, et de nutrition», avec les normes américaines.

Selon le patron de la FDA, du lait pour bébé fabriqué à l'étranger pourrait apparaître dans les rayons d'ici quelques semaines. Actuellement, les États-Unis produisent 98% du lait pour bébé consommé dans le pays.

Datasembly, un fournisseur de données, avait révélé le 10 mai que le taux de rupture de stock de préparations de lait pour nourrissons avait atteint 43% à la fin de la semaine dernière. Il dépassait alors 50% dans certaines régions du pays.

La Maison-Blanche est, elle, en communication continue avec les quatre principaux fabricants Reckitt, Abbott, Nestlé/Gerber et Perrigo, pour identifier les obstacles au transport, à la logistique et aux fournisseurs pour augmenter la production (...) et garantir que les produits soient acheminés plus rapidement vers les détaillants, a indiqué un responsable.

L'administration Biden est aussi en «communication continue» avec les grands distributeurs comme Target, Amazon, et Walmart, «afin d'identifier les régions du pays qui pourraient présenter un risque d'approvisionnement critique», selon la même source.