«Le portefeuille des Québécois est en bonne santé»

C'est à Varennes, chez Solmax, une usine où on fabrique des géomembranes utilisées comme barrière pour protéger l'environnement et contenir les liquides et les gaz, que Pierre Bruneau a rencontré le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Charles Emond.

Malrgé la baisse des indices boursiers depuis le début de l’année, M. Emond se fait rassurant.

«Depuis deux ans, l'actif de la Caisse des 18 derniers mois avait monté de 100 milliards. Alors, oui, il peut y avoir un recul temporaire, mais on a un portefeuille solide, des bonnes sociétés comme Solmax ancrés dans l'économie réelle», souligne Charles Emond.

«Je pense qu'en bout de ligne, comme toujours, il y a des cycles, mais on a l'avantage d'avoir un horizon à long terme, puis je peux rassurer les Québécois que leur portefeuille, là, il est en bonne santé», estime M. Emond.

