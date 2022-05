Limitation drastique et progressive de l’arrosage des pelouses à Québec

Dans le but avoué de gérer l’eau potable de façon plus durable, la Ville de Québec compte limiter de façon très importante les modalités et les heures d’arrosage de la pelouse et de l’entretien des terrains.

C’est du moins ce qu’on peut lire dans un sommaire décisionnel rendu public lundi en fin de matinée. Ce document doit normalement être discuté ce lundi soir en conseil municipal.

Tout d’abord, le nouveau texte prévoit «qu’il est désormais interdit d'arroser les végétaux, incluant la pelouse, lorsqu'il pleut».

Aussi, selon le règlement actuel de l’agglomération sur l’eau potable, il est permis d’arroser sa pelouse trois jours par semaine (entre 20h et 23h) pour un total de 9 h par semaine. Pour l’été 2022, «l’arrosage des pelouses sera permis deux journées par semaine afin de faire une transition progressive de la réglementation», précise-t-on. En 2023, il ne sera possible d’arroser sa pelouse qu’une seule fois par semaine pendant deux heures seulement (de 20h à 22h).

Piscine et nettoyage printanier

Pour le remplissage des piscines, le règlement actuel prévoit qu’il doit se faire entre 21h et 6h du 1er mai au 15 juin. Or, cette obligation est retirée. Durant cette période de temps, le remplissage devra être réalisé «un jour pair pour un numéro civique pair (et) un jour impair pour un numéro civique impair». Après le 16 juin, il sera encore permis de remplir sa piscine à tout moment.

Le nouveau règlement prévoit par ailleurs que «l'utilisation d'eau potable pour le nettoyage printanier d'une surface extérieure non végétalisée, telle qu'une aire de stationnement, est dorénavant permis entre le 1er mai et le 15 juin». Cette permission est toutefois limitée à «une seule fois», indique-t-on.

Le futur règlement prévoit des amendes plus sévères pour sanctionner toute contravention de la part des personnes physiques ou morales.