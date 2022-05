Plus d’un patient COVID sur neuf admis à l’hôpital y retourne ou meurt dans les 30 jours

Une étude menée en Alberta et en Ontario et publiée lundi dans la revue de médecine de l’Association médicale canadienne indique qu’un patient COVID sur 9 ayant obtenu son congé de l’hôpital est décédé ou a été réadmis dans les 30 jours suivant sa sortie.

Selon les résultats d’une étude publiée dans le «Canadian Medical Association Journal», le décès ou la réadmission après la sortie d’une hospitalisation liée à la COVID-19 est courant et a une fréquence similaire en Alberta et en Ontario.

L’étude a été menée sur 46 412 adultes admis à l’hôpital après avoir été testés positifs à la COVID-19 entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2021 dans ces deux provinces.

Les facteurs socio-économiques et le sexe, entre autres, joueraient un rôle important dans ce risque. Les patients décédés ou réadmis étaient statistiquement plus âgés, et plus souvent des hommes, entre autres facteurs.

Un taux à connaître

D’après les chercheurs, malgré toute l’attention portée aux admissions à l’hôpital et aux taux de mortalité liés à la COVID-19, relativement peu d’attention a été accordée aux taux de réadmission après une hospitalisation liée à la COVID-19.

Ils estiment pourtant qu’il est important de connaître ce taux et ce que celui-ci implique en termes de ressources pour le système de santé. L’objectif étant de pouvoir davantage s’adapter aux différentes vagues de la pandémie.

Identifier les facteurs de risque de réadmission précoce ou de décès est également important, selon les chercheurs, à la fois pour l’équipe hospitalière et pour le médecin qui reprend les soins après la sortie du patient de l’hôpital.