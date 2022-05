***Dans le reportage, il est fait mention d'un possible rabais de 25% à l'achat d'un véhicule. Prenez note qu'il est bien mentionné qu'il s'agit d'un rabais applicable sur les pneus et seulement selon dans des circonstances très particulières.***

Une pénurie de pièces ralentit grandement la production de véhicule au Québec, et les concessionnaires sont dépassés.

Des concessionnaires de Montréal sont presque vides en raison de délais de livraison de véhicule très retardés.

«Notre concessionnaire contient habituellement 150 véhicules neufs dans la salle d’exposition, et on a actuellement 15 véhicules en ce moment. C’est du jamais vu!», s’est étonné Denis Leclerc, président d’ALBI Le Géant, en ondes sur LCN durant l'émission «À vos affaires».

Délais rallongés

Les délais de production sont largement retardés, car les pièces qui permettent d’assembler et produire un véhicule ne peuvent être fournies.

«Pour l’essence, on parle d’environ 90 jours, s’il n’y a pas ce changement, car les pièces sont en Chine et si les conteneurs arrivent pas, les manufacturiers ont beaucoup de challenge à mettre les pièces ensemble pour fabriquer un véhicule», a-t-il expliqué.

Pour un véhicule comme un Kia Seltos l’attente «était il y a deux semaines d’environ 60 à 75 jours», ajoute le concessionnaire.

Pas d’achat immédiat possible

Les réserves d’auto de démonstration, ou celles disponibles à la vente immédiate sont tellement basses qu’il est aujourd’hui impossible de se rendre chez un revendeur pour se procurer un bien directement.

«Habituellement ici on a environ 300 véhicules, et aujourd’hui on en a quatre neufs dont un de notre personnel», a déploré M. Leclerc.

Or tous les véhicules disponibles sont nécessaires afin de les utiliser en démonstration.

«C’est pas une question d’amis pas amis, j’ai besoin du véhicule pour le montrer», a-t-il poursuivi.

Pénurie de pièces

Plusieurs types de pièces importantes pour la fabrication d’une auto sont actuellement très difficiles à trouver. C’est le cas notamment des micropuces, des batteries, et des accessoires comme les cuirs rouges, qui ne sont lus disponibles pour certaines marques.

Retrouvez l’intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.