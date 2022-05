EN DIRECT | Une 82e journée de combats en Ukraine

L'Ukraine se prépare à une intensification des attaques russes dans le Donbass, dans l'est du pays, objectif prioritaire de Moscou, mais où ses forces sont en difficulté, tandis que l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans la région de Kharkiv.

Les autorités ukrainiennes soutiennent d’ailleurs que les forces ukrainiennes ont réussi à repousser les troupes russes et ont repris le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv.

Voici toute l’actualité sur cette 82e journée de guerre en Ukraine.

13h29 | La Turquie ne cèdera pas sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé lundi soir que la Turquie ne «cèdera pas» sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN après que les deux pays ont officialisé leur candidature.

«Comment allons-nous leur faire confiance? La Suède est la pépinière des organisations terroristes (...) Nous ne cèderons pas sur l'adhésion à l'OTAN de ceux qui appliquent des sanctions envers la Turquie», a martelé le chef de l'État, reprochant de nouveau aux deux pays nordiques de faire preuve de mansuétude envers les rebelles kurdes du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) considéré comme organisation terroriste.

12h37 | Au moins 10 morts dans des frappes russes sur Severodonetsk

Au moins dix personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur la ville de Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, quasiment encerclée par les forces de Moscou, a annoncé lundi le gouverneur de la région.

«Au moins 10 personnes ont été tuées. Il est actuellement extrêmement difficile de vérifier la situation sur le terrain en raison des nouveaux bombardements», a déclaré Serguiï Gaïdaï sur Telegram, appelant les habitants qui n'ont pas fui à rester à l'abri.

11h52 | Après la Finlande, la Suède annonce sa candidature à l'OTAN et une «nouvelle ère»

Au lendemain de la Finlande, la Suède a officialisé lundi sa candidature à l'OTAN, actant la bascule historique des deux pays non-alignés vers le giron de l'alliance, en conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine.

Après près de deux siècles de neutralité puis de non-alignement militaire, «nous quittons une ère pour entrer dans une nouvelle», a souligné la première ministre suédoise Magdalena Andersson lors d'une conférence de presse.

9h08 | Une trêve instaurée à l’usine Azovstal, à Marioupol, pour évacuer les blessés ukrainiens

Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi qu'une trêve avait été instaurée à l'aciérie Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne dans la ville de Marioupol, afin d'évacuer les blessés ukrainiens.

Les autorités ukrainiennes n'ont pour leur part rien dit dans l'immédiat.

«Un régime de silence (des armes) est en vigueur actuellement et un couloir humanitaire ouvert par lequel les soldats ukrainiens blessés sont transférés vers les établissements médicaux à Novoazovsk», en territoire contrôlé par les forces russes et prorusses, a annoncé le ministère dans un communiqué.

Selon ce communiqué, c'est le résultat de négociations avec les combattants ukrainiens eux-mêmes, qui sont retranchés dans un dédale de souterrains de ce gigantesque site industriel.

9h01 | Elles se battent pour libérer leur amoureux coincé à Azovstal

Parties de Kiev le 23 avril, elles ont fait étape au Vatican, en Pologne et en Allemagne, avant d'arriver ce weekend à Paris. Trois jeunes femmes, toutes en couple avec des combattants de la dernière poche de résistance ukrainienne face aux Russes à Marioupol, se battent pour qu'un pays au moins aille libérer leurs compagnons de cet enfer.

«Plus il y aura de pays auxquels on s'adressera, plus on aura de chances de trouver une solution rapide», dit à l'AFP Olha Andrianova, 30 ans, doyenne de ce groupe de quatre femmes au total (l'une d'entre elles ne se sentait pas bien et n'a pu participer à l'entretien, ndlr).

«Nous ne savons pas quel pays pourra vraiment nous aider, c'est pour ça qu'on s'adresse à tout le monde».

6h17 | McDonald's annonce se retirer entièrement de Russie

Le géant américain de la restauration rapide McDonald's, qui avait fermé ses enseignes en Russie début mars, a annoncé lundi se retirer du pays et vendre toutes ses activités en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine.

6h01 | L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN «ne renforcera pas» la sécurité européenne

Le Kremlin a estimé lundi qu'une adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, en réaction à l'offensive russe en Ukraine, ne renforcerait pas la sécurité sur le continent européen.

«Nous sommes convaincus que l'entrée dans l'OTAN de la Finlande et de la Suède ne va ni renforcer ni améliorer l'architecture sécuritaire de notre continent», a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, faisant part de la «préoccupation» de Moscou et promettant de suivre de près «les implications que cela aura pour notre sécurité».

6h00 | Malgré les bombardements, des familles refusent d'évacuer l'est de l'Ukraine

L'immense policier, en uniforme militaire, commence à perdre patience. En face de lui, une femme à la frêle silhouette refuse d'évacuer Lyssytchansk, une ville de l'est de l'Ukraine cible de bombardements quotidiens.

5h07 | Zone euro: prévision de croissance 2022 en baisse, prévision d'inflation en hausse

La Commission européenne a annoncé lundi avoir abaissé de 1,3 point sa prévision de croissance économique pour la zone euro en 2022 à 2,7%, et augmenté de 3,5 points sa prévision d'inflation à 6,1%, à cause de la guerre en Ukraine.

4h49 | Les forces ukrainiennes reprennent le contrôle de la frontière dans la région de Kharkiv

Les forces ukrainiennes ont repoussé les troupes russes et ont repris le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie dans la région de Kharkiv (nord-est), ont annoncé lundi les autorités ukrainiennes.

3h50 | Candidatures de la Suède et de la Finlande à l'OTAN: une «grave erreur»

Les candidatures de la Suède et de la Finlande à l'OTAN en réaction à l'offensive russe contre l'Ukraine constituent une «grave erreur», a jugé lundi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov.

1h41 | Les usines russes de Renault passent aux mains de Moscou

Acculé par les sanctions occidentales contre la Russie, Renault, leader dans le pays avec la marque Lada qu'il avait réussi à redresser, a confirmé lundi qu'il vendait ses actifs à l'État russe, première nationalisation d'ampleur depuis l'offensive russe en Ukraine.

