Abattage de cerfs: Me Goldwater poursuit la Ville de Longueuil

Me Anne-France Goldwater passe de la parole aux actes. Son cabinet, au nom de l’organisme Sauvetage Animal Rescue, a officiellement entrepris un recours devant le tribunal contre la Ville de Longueuil et contre le gouvernement du Québec.

L’action vise à empêcher «le massacre des cerfs de Virginie qui, on le sait, sont en surpopulation au parc régional Michel-Chartrand», peut-on lire dans le communiqué officiel.

Longueuil veut faire abattre cette année entre 50 et 70 cerfs, une opération que l’avocate qualifie de cruelle.

Me Goldwater privilégie d’abord aux tribunaux la tenue d’un débat, afin de paralyser toutes actions contre les bêtes d’ici là.

Elle veut que les cerfs soient traités sur place contre les parasites, que des mâles soient stérilisés et si possible qu’on relocalise les cerfs et qu’on les relâche dans des refuges à travers le Québec.

Une conférence de presse sera tenue mercredi matin sur le sujet.