Chute dans la rivière du Nord: «on veut juste qu’elle soit retrouvée»

Les recherches se poursuivent pour une sixième journée, mardi, dans la rivière du Nord, à Sainte-Adèle, afin de retrouver l’adolescente qui a été emportée par le courant jeudi dernier.

Les effectifs policiers ont cependant été réduits, notamment en raison de la force du courant qui s’est accrue dans la nuit de lundi à mardi.

Des amies de l’adolescente rencontrées sur les lieux observaient les policiers qui, sur des embarcations, sillonnent la rivière.

«Dans un sens, on sait qu’ils font leur possible, mais au fond de nous on veut juste qu’elle soit retrouvée et qu’on sache. Au fond de nous, on sait probablement qu’elle est partie et qu’elle est rendue au ciel, mais au fond de nous, on souhaiterait quand même qu’elle soit encore là et qu’on puisse la retrouver vivante dans un sens», confie l’une d’elles à TVA Nouvelles.

La décision de mettre fin à l’opération de recherche de la jeune femme de secondaire 4 ne sera pas prise à la légère, selon Roger Ferland, ex-enquêteur au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

«C’est une évaluation constante. C’est extrêmement difficile comme décision à prendre, toujours, pour les policiers parce qu’on sait très bien qu’il y a le corps d’une jeune fille qui est là. Mais ils ont bon espoir de le retrouver toujours, c’est pour ça qu’ils ont laissé encore du personnel sur place, c’est ce que ça me dit en ce moment», explique-t-il.

«Mais à un moment donné, il y a un juste équilibre entre raison et passion qui doit se mettre en place», ajoute M. Ferland.

Des amis de la mère de l’adolescente ont lancé une campagne GoFundMe «afin d’aider la famille à passer à travers cette épreuve».

Mardi après-midi, un peu moins de 10 000$ avaient été amassés.