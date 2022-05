Décès de l'ancienne relationniste de Céline Dion, Francine Chaloult

La relationniste de presse Francine Chaloult, qui a longtemps représenté de nombreux artistes dont Céline Dion, s’est éteinte à l’âge de 82 ans, a dévoilé le député libéral Pierre Arcand mardi soir.

«C’est avec tristesse que je souhaite vous informer du décès de la mère de ma conjointe Dominique. Madame Francine Chaloult aurait eu 83 ans le 5 juin prochain. Elle a été au cours de sa carrière la plus extraordinaire attachée de presse représentant tous les grands artistes du Québec. Elle a fait son métier avec passion», a partagé M. Arcand sur sa page Facebook.

Omniprésente dans le milieu de la musique québécoise, Francine Chaloult avait fondé son Bureau en 1974, prenant ainsi sous son aile au fil des ans de nombreuses personnalités, incluant Gilles Vigneault, Jean-Pierre Ferland ou encore Céline Dion, qu’elle représentait depuis que la diva a 14 ans.

Selon l’impresario Josélito Michaud, qui lui a rendu un vibrant hommage sur Facebook, Francine Chaloult souffrait d’Alzheimer depuis quelques années.

«C'était surtout mon amie, une véritable mère. On a ri ensemble. On a pleuré aussi, quand Georges Hébert Germain, l'amour de sa vie, a appris pour son cancer. On a été chamboulé quand on a su que c'était terminé pour René Angélil, quelques mois à peine après la mort de son homme. Deux départs qui sont venus créer le chaos dans sa vie», a relaté celui qui juge que tout le Québec devrait connaître cette «pionnière» qui a «littéralement inventé le métier» des relations de presse.

Le parcours et l’influence de Francine Chaloult avaient été reconnus lors d’un hommage rendu par l’ADISQ en 2019, a rappelé Josélito Michaud.

La fibre artistique de Francine Chaloult s’est aussi transmise dans sa famille, elle qui laisse notamment dans le deuil sa sœur, l’animatrice Suzanne Lévesque, et sa fille Dominique Chaloult. Cette dernière s’est, entre autres, fait connaitre à titre de directrice générale chez Télé-Québec, puis à la télévision de Radio-Canada, un poste qu’elle avait quitté en 2019.