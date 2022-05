Des organismes communautaires de Sherbrooke affectés par le prix de l'essence

La hausse du prix de l'essence fait mal au portefeuille de tout le monde, incluant les organismes communautaires qui doivent débourser de plus en plus pour s’acquitter de leurs missions.

À Sherbrooke, la tournée des cloches de vêtement de Récupex coûte de plus en plus cher.

«On avait budgété 12 000 $ pour l’année, on devrait atteindre 20 000 $, a indiqué le directeur adjoint Danny Roy. On va devoir refiler la facture aux clients là où ce sera possible. À la friperie, par exemple, ce sera plus difficile parce qu’on tient à ce que les vêtements demeurent accessibles.»

Pour la banque alimentaire Moisson Estrie, les dépenses en carburant sont 40 % plus élevées qu'à pareille date l'an dernier. «Comme pour les autres organisations, il va falloir que le financement du gouvernement soit augmenté pour qu’on puisse acheter nos besoins primaires. Mettre de l’essence dans nos camions, c’est la base», a fait valoir la directrice générale Geneviève Côté.

Même appel lancé par le directeur général de Servovie, Rémi Demers, qui chapeaute la popote roulante à Sherbrooke. «On n’est pas les seuls pour qui l’augmentation du prix de l’essence a un impact. On fait des démarches pour avoir des compensations», a-t-il indiqué.

La Popote roulante a récemment augmenté l'allocation d'essence à ces bénévoles, mais certains doivent absorber une partie de la hausse. «On est très chanceux, nos bénévoles sont extrêmement dévoués, mais on craint que ça complique le recrutement de nouveaux bénévoles», a mentionné M. Demers.