EN DIRECT | 83e journée de guerre en Ukraine

La guerre se poursuit en Ukraine pour une 83e journée alors que la Russie affirme que quelque 265 combattants ukrainiens retranchés dans l'aciérie Azovstal se sont rendus aux forces prorusses et constitués prisonniers.

FIL DE NOUVELLES

9h24 | L'envoi d'armes à l'Ukraine ravive l'inquiétude sur les risques de trafic

AFP

Et si elles tombaient entre de mauvaises mains ? L'envoi massif d'armes occidentales en Ukraine ravive l'inquiétude sur leur possible détournement, dans un pays connu pour avoir été une plaque tournante de ce trafic à la fin des années 1990.

«Il y a un risque très important lié à la prolifération d'armes en Ukraine en ce moment, notamment en ce qui concerne les armes légères et de petit calibre, telles que les armes à feu», souligne Nils Duquet, directeur du Flemish Peace Institute.

8h46 | Ukraine: les négociations de paix suspendues, Moscou ne «comprend pas»

Les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie sont «en pause» car Moscou ne fait preuve d'aucune «compréhension» de la situation, a accusé mardi Mykhaïlo Podoliak, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky et membre de la délégation ukrainienne.

AFP

8h40 | Le Parlement finlandais vote pour l'adhésion à l'OTAN par 188 voix pour et 8 contre

Le Parlement finlandais a voté mardi en faveur de l'adhésion à l'OTAN avec une majorité fleuve de plus de 95%, permettant l'envoi de la candidature officielle du pays nordique au siège de l'alliance.

Au terme d'une session parlementaire de deux jours, le projet d'adhésion a été adopté par 188 voix pour, huit contre et aucune abstention, selon le résultat du scrutin.

6h05 | Dans l'est de l'Ukraine, New York sous le feu des tirs russes

À quatre ans, le petit garçon sait déjà reconnaître le sifflement des missiles russes qui s'abattent sur New York.

«En voilà un», signale le garçonnet avec calme, quelques secondes avant que ne retentisse l'explosion d'un bâtiment, non loin de là.

Sa mère, épuisée, ne prend même pas la peine de se baisser. Après bientôt trois mois de guerre entre l'Ukraine et la Russie, Valéria Kolakévytch a entendu tant de tirs d'artillerie qu'elle sait par instinct reconnaître ceux qui atterriront tout près et ceux qui frapperont un peu plus loin.

5h17 | Les soldats russes tués en Ukraine : jeunes, pauvres et issus de minorités ethniques

Leur nombre est un secret savamment gardé et largement minoré par Moscou. Parmi les milliers de soldats russes morts en Ukraine, beaucoup sont très jeunes, issus des régions les plus pauvres de leur pays, et souvent de ses minorités ethniques, affirment des experts.

5h14 | 265 combattants ukrainiens d'Azovstal se sont constitués prisonniers, selon Moscou

Quelque 265 combattants ukrainiens retranchés dans l'aciérie Azovstal, dernier bastion de résistance ukrainienne à Marioupol, se sont rendus aux forces prorusses et constitués prisonniers depuis lundi, a affirmé mardi le ministère russe de la Défense.

«Au cours des dernières 24 heures, 265 combattants ont rendu les armes et se sont constitués prisonniers, dont 51 gravement blessés», a indiqué le ministère dans un communiqué sur l'état de l'offensive russe contre l'Ukraine.

5h01 | Sanctions: face aux pénuries, la Russie allège les normes de fabrication des voitures

La Russie a allégé les normes pour la fabrication de véhicules sur son territoire, autorisant la production de voitures sans ABS ou sacs gonflables à cause des pénuries de composants électroniques et pièces détachées dues aux sanctions occidentales.

4h55 | Le corps d'un volontaire tchèque retrouvé en Ukraine

Le corps d'un Tchèque a été retrouvé en Ukraine, a annoncé mardi le ministère tchèque des Affaires étrangères et des médias l'ont identifié comme un volontaire tué par balle.

Le chauffeur de camion, âgé de 49 ans, s'était rendu dans le pays en guerre peu après le début de l'invasion russe pour aider à transporter en lieu sûr des personnes déplacées, a déclaré sa femme au site d'information tchèque voxpot.cz.

0h46 | Ukraine: la difficile reprise de la vie quotidienne à Kharkiv

Trois femmes plantent des fleurs pour une composition sur un rond-point du centre de Kharkiv. A quelques kilomètres de là, à la sortie nord de la ville, des hommes remplissent des sacs de sable pour mettre en place un barrage.

Cette double-image illustre la vie de Kharkiv, qui essaie de reprendre un quotidien normal. La capitale régionale a été une des villes ukrainiennes les plus affectées par la guerre, subissant un assaut de plusieurs jours et des combats dans sa banlieue, fin février et début mars, puis subissant un pilonnage régulier.