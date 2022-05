Hôpital de Chicoutimi: 500 millions $ investis pour les travaux

L’hôpital de Chicoutimi, à Saguenay, fera l’objet d’un vaste chantier à compter de 2024 qui sera beaucoup plus imposant que prévu, puisque 500 millions $ seront investis pour l’agrandissement du bloc opératoire.

«C’est un investissement pour notre hôpital régional», a lancé la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

«Ça va donner un milieu de travail plus stimulant aux employés», a ajouté le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui s’est déplacé au Saguenay pour l’occasion. «Pour les patients aussi, c’est encourageant de savoir qu’on aura des installations aussi modernes.»

Les travaux débuteront en 2024 afin de déplacer l’héliport et le pavillon logistique, qui abrite notamment le système électrique, le chauffe-eau et les gaz médicaux. L’entrée principale sera elle aussi déménagée et passera de la rue St-Valier à la rue Jacques-Cartier.

Le cœur de l’investissement, soit le bloc opératoire, sera réalisé en tout dernier, à compter de 2025.«On doit vraiment préparer le terrain pour entreprendre les travaux du bloc opératoire», a expliqué le directeur du projet, Jean Paquet. «Nous devrions terminer les travaux du bloc à la fin de 2027, pour accueillir le premier patient en 2028.»Le futur bloc comptera 14 salles d’opération au lieu de 12. Sa superficie totale sera doublée et sa capacité passera de 10 000 chirurgies annuellement à 11 000.«Il n’est pas question de retirer des chirurgies des autres centres hospitaliers de la région», a précisé le coordonnateur des activités chirurgicales du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Saguenay-Lac-Saint-Jean, François Gagnon.

Québec entend s’assurer de respecter le budget exact de 550 millions $. Le processus pour la modernisation de l’hôpital de Jonquière se poursuit également.