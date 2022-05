Justin Bieber et Tim Hortons récidivent avec le Biebs Brew

Après les Tim Biebs, Justin Bieber et la chaîne de restauration typiquement canadienne se sont alliés de nouveau pour la création d'un tout nouveau produit, le Biebs Brew, qui sera sur le marché dès le 6 juin prochain.

En plus de ce nouveau café infusé à froid à saveur de vanille française, les fans auront de nouveau l'occasion de goûter aux fameux Tim Biebs, de retour dans les trois saveurs. Les petits beignets avaient été particulièrement populaires lors de leur sortie plus tôt cette année.

Le Biebs Brew a été testé et approuvé par Justin Bieber lui-même et sera offert, de même que les Tim Biebs, dans les succursales canadiennes et américaines dès le 6 juin. Il sera également possible de se procurer une tasse réutilisable Tim Hortons x Justin Bieber pour rendre l'expérience non seulement délicieuse, mais aussi écologique.