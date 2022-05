Lancement du projet de Lab-École de Rimouski

Les travaux sont officiellement lancés sur le chantier du futur Lab-École à Rimouski, malgré une explosion du coût du projet d’abord annoncé en juin 2018.

• À lire aussi: Les coûts du Lab-École critiqués par l’opposition

Dans un premier temps évalué à 18 millions $, le Lab-École coûtera finalement 44,3 millions $.

L’ouverture prévue initialement à l’automne 2022 est maintenant prévue pour la rentrée scolaire 2024.

La directrice du Centre de service scolaire des Phares se dit à l’aise avec la hausse des coûts de construction.

«Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement, mais un port à 39 millions $, moi je suis tout à fait à l’aise avec 44 millions $ pour une école», a affirmé Madeleine Dugas.

L’école comptera 25 classes, dont huit préscolaires, pour un total de 500 élèves.

Il s’agit du plus grand et du plus onéreux projet parmi les sept Lab-École de la province.

«C’est le plus important en termes de taille, en termes de classe, en termes de budget», a expliqué Pierre Thibault, le cofondateur de Lab-École.

La nouvelle école comptera un gymnase double, un atelier cuisine qui mène sur un potager et même des cours intérieures qui pourront servir d’extension des salles de classe.

«On veut permettre aux enfants d’avoir des espaces pour collaborer, Ricardo pense aux espaces pour manger et Pierre [Lavoie] pour davantage bouger», a ajouté Pierre Thibault.