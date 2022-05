Lancement officiel d’un projet d’immeuble de sept étages à Sherbrooke

L’immeuble comptera à terme 68 unités locatives, principalement des 3 1⁄2 et 4 1⁄2 , qui seront proposées à la clientèle à partir de 745 $ par mois. «Ça va s’adresser à de jeunes professionnels et des étudiants des niveaux supérieurs surtout. On est au centre-ville dans un espace qui bouge», a mentionné le promoteur, Philippe Dusseault.

Un espace commercial au rez-de-chaussée fera aussi partie du projet.

Un accueil favorable

Le projet Well Sud, qui inclut les nouveaux immeubles de la rue, fait réagir depuis plusieurs années à la Ville. La fin de la saga réjouit plusieurs élus.

«Les projets sur la Wellington Sud ont toujours suscité beaucoup de passion, a rappelé le conseiller municipal du district Lac-des-Nations, Raïs Kibonge. C’est accueilli avec enthousiasme et espoir qu’on va pouvoir le transformer en quelque chose qui pourra fonctionner pour le développement du centre-ville.»

Le bâtiment devrait être prêt à accueillir ses premiers locataires au printemps 2023.