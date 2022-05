L’Aquarium du Québec: des loutres de mer et des phoques dès 2024

L’Aquarium du Québec a annoncé, mardi matin, un important projet baptisé Louphoque, dans lequel seront accueillies des loutres de mer et de nouvelles espèces de phoques.

Louphoque prendra la forme d’un important îlot de baies vitrées, lequel offrira un point de vue inédit sur terre et sous l’eau aux visiteurs.

Le projet représente un budget de 20,9M$, l’investissement le plus important accordé à l’Aquarium du Québec par le gouvernement provincial.

Les travaux du projet Louphoque seront lancés en 2023 et les installations devraient être livrées et accessibles aux visiteurs dès 2024.

Cette grande annonce était toutefois accompagnée d’une nouvelle un peu plus triste, celle du départ des morses. Les deux bébés morses, qui vivent avec leur père, sont arrivés à maturité sexuelle et l’organisation doit éviter toute reproduction non désirée.

Ils seront replacés dans d’autres institutions zoologiques accréditées.