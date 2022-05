Les activités touristiques continuent d’attirer les Québécois pour l’été 2022

Après une hausse de participation aux activités touristiques dans la province pendant les étés 2020 et 2021, les intentions des Québécois se sont stabilisées pour l’été 2022, a révélé une récente étude.

«La Belle Province regorge d’idées de sorties et de vacances, et ce, dans toutes ses régions», a mentionné le directeur général d’ÉAQ, François-G. Chevrier.

PHOTO COURTOISIE/ SYLVIE LEMIRE

L’étude, menée par Segma Recherche pour le compte d’Évènements Attractions Québec (ÉAQ), a démontré que les activités touristiques avaient toujours la côte dans la province alors que 52 % des personnes sondées envisageaient de faire une activité récréative extérieure pendant la saison estivale. Ce chiffre étant nettement supérieur à celui qu’on observait avant la pandémie (39 %).

La popularité pour les parcs d’attractions (36 %) et les sites agrotouristiques (30 %) ont également gagné en popularité depuis 2019. On a toutefois noté un léger déclin pour les activités culturelles, les musées, les festivals et les événements qui tentaient toujours de revenir en force après l’arrêt forcé par la pandémie.

«Quelques étés ne suffisent pas à découvrir toute la variété des activités touristiques qu’on trouve au Québec : zoos, musées, événements sportifs, parcs aquatiques, et j’en passe. L’industrie touristique est prête à vous recevoir! Vous n’avez certainement pas tout vu, alors soyez curieux et expérimentez!», a ajouté M. Chevrier qui encourageait les Québécois à profiter des attractions touristiques du territoire.

PHOTO COURTOISIE

«L’étude démontre également que moins d’un cinquième des répondants éprouvent des inquiétudes quant à leur participation à certains types d’activités dans le contexte de la levée des mesures sanitaires», a-t-on précisé.

Ainsi, ces résultats ont laissé entrevoir une saison prospère pour les entreprises.

Le coup de sonde a été mené auprès de 1000 Québécois.