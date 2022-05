Pas de nouveau mandat pour la directrice générale du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Au lendemain du dépôt d’un rapport sur la COVID-19 dans les CHSLD, la PDG du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Lynne McVey, a annoncé mardi qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat.

Cette dernière quittera son poste en juillet prochain, à la fin de son mandat.

«La PDG ne fera aucun commentaire et n'accordera aucune entrevue aux médias», a-t-on indiqué par communiqué. L’intérim sera assuré par la PDG adjointe Najia Hachimi-Idrissi, a-t-on précisé.

Dans son rapport publié lundi, la coroner Géhane Kamel déplore notamment «la désorganisation de l’équipe de gestionnaires du CIUSSS» de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, dirigée par Lynne McVey par rapport à la situation au CHSLD Herron.

«La grande majorité des décès se sont produits lorsque le CIUSSS assumait déjà la gestion clinique du CHSLD», a fait savoir la coroner.

Mardi, la direction générale du CIUSSS a dit prendre « actuellement connaissance du rapport de la coroner et de ses recommandations» et s’est engagée «à les mettre en place pour la sécurité et le bien-être de ses usagers et de ses résidents».

Quelques heures avant cette annonce, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a laissé entendre que les jours de Lynne McVey à son poste étaient comptés. «Je peux vous dire qu’il y aura des actions qui seront prises en considération, a-t-il mentionné lors d’un point de presse [...] Je pense que vous me connaissez, on n’attendra pas.»

Par ailleurs, la PDG a tenu à rendre hommage aux travailleurs de la santé «qui jour après jour depuis deux ans continuent de répondre présents sans jamais faillir avec un courage et une détermination hors du commun».

Infirmière de vocation, Lynne McVey a acquis de l’expérience en gestion au cours de sa carrière, notamment, en tant que directrice des opérations cliniques et des soins infirmiers de l’Hôpital général juif.