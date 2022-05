134 cadres nommés par Québec gagnent plus que le PM

Ils sont 134 cadres nommés par l’État à avoir empoché une rémunération avec allocations et indemnités supérieure à celle du premier ministre François Legault, en 2021-2022, et 161 dirigeants ont reçu un chèque supérieur à 200 000 $.

Comme chaque année depuis 2015, le gouvernement a dévoilé le 15 mai le salaire de ses cadres, notamment en santé et dans les sociétés d’État, des sous-ministres, des ministres, des délégués et des directeurs de cabinet.

Fin mars, trois dirigeants recevaient un salaire de base supérieur à 500 000 $ et quatorze ont touché de 300 000 $ à 499 999 $.

Du lot, l’ancien directeur national de santé publique, Horacio Arruda, était toujours présent avec une rémunération de 319 700 $ avec ses indemnités.

Celui qui occupe son poste par intérim, depuis janvier, et sous-ministre adjoint à la direction générale de la santé publique, Luc Boileau, a touché, pour sa part, 323 840 $. Il s’agit d’un bond de près de 7 % sur un an, ce qui lui a permis de rejoindre le club des 300 000 $ et plus dans la machine gouvernementale.

En tout, ils sont 161 dirigeants à avoir gagné plus de 200 000 $.

Un chiffre qui augmente

En 2020-2021, le chef du gouvernement François Legault a encaissé un salaire de 205 793 $, dont 95 704 $ comme député et 100 489 $ pour ses fonctions de premier ministre. Il a aussi reçu 9600 $ en frais de fonction.

Contrairement à la rémunération de PDG des sociétés d’État ou du no 1 à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), la paie de M. Legault est demeurée stable depuis les élections de 2018.

Grogne

En 2019-2020, ils étaient environ 120 titulaires d’un emploi supérieur ou PDG à gagner plus que celui qui est à la tête du gouvernement, puis 127 la cuvée suivante.

Ces dernières semaines, la rémunération globale de 6,3 millions $ versée au PDG de la CDPQ, Charles Emond, a fait beaucoup de bruit dans les médias. Son salaire de base fixé à 550 000 $ le place au 2e rang du palmarès des cadres. Ce classement ne tient toutefois pas compte des primes.

Au sommet de cette échelle salariale de base de l’État québécois, on retrouve de nouveau la présidente d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, avec ses 598 560 $. Pour la dernière année financière, elle a aussi reçu une prime de 269 232 $.

Le trio des 500 000 $ et plus a été complété avec le PDG d’Investissement Québec, Guy LeBlanc. Sa rémunération plancher est fixée à 500 000 $. Il a gagné 650 000 $ en 2021-2022, soit 5,7 % de plus que l’année précédente.

Koskinen encore dans la liste

Du côté des ministres, le salaire global avec celui de député a atteint 177 082 $.

Le directeur de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, a de nouveau touché plus que le premier ministre, soit 249 321 $ avec ses indemnités.

Top 10 des salaires avec allocations pour 2021-2022

1. Sophie Brochu

Hydro-Québec

Membre du CA et PDG

598 560 $

2. Charles Emond

Caisse de dépôt et placement du Québec

Membre du CA et PDG

550 000 $

3. Guy LeBlanc

Investissement Québec

Membre du CA et PDG

500 000 $

4 Louis Morisset

Autorité des marchés financiers

PDG

465 905 $

5. Catherine Dagenais

Société des alcools du Québec

Membre du CA et PDG

453 952 $

6. Jean-François Bergeron

Société des loteries du Québec (Loto-Québec)

Membre du conseil d’administration et PDG

450 109 $

7. Lucie Opatrny

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Sous-ministre adjointe à la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques

362 940 $

8. Pierre Gfeller

Centre universitaire de santé McGill

Membre du conseil d’administration et PDG

331 342 $

9. Yves Ouellet

Ministère du Conseil exécutif

Secrétaire général et greffier

330 640 $

10. Luc Boileau

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique (médecin spécialiste en santé communautaire) et directeur national de santé publique par intérim

323 840 $

Source : ministère du Conseil exécutif

Note : Les montants ci-haut ne comprennent pas les bonis. La liste complète n’inclut pas les cadres supérieurs qui n’ont pas été nommés par l’État. Les députés ont aussi accès à différentes allocations qui ne sont pas comptabilisées dans les chiffres du gouvernement, comme des frais pour un logement et une allocation de dépenses d’environ 19 000 $.