Un fuyard emboutit une maison à Saguenay

Un suspect bien connu des forces de l’ordre a échoué lamentablement à fuir la police, mardi, après avoir tenté de foncer dans un agent de la paix et embouti une maison avec un véhicule volé, à Saguenay.

Selon le lieutenant Stéphane Pellerin du Service de police de Saguenay (SPS), tout a commencé lorsqu’un patrouilleur a reconnu un véhicule de style pick-up qui avait été déclaré volé la nuit d’avant, vers 18h30 sur la rue Price à Chicoutimi.

Le policier a fait demi-tour et intercepté le conducteur dans la quarantaine. En s’approchant, il a alors remarqué qu’il s’agissait d’un individu «fort criminalisé» et bien connu du service.

«Lorsque le patrouilleur a débarqué, [le suspect] a feinté d’obtempérer pour finalement tenter de foncer sur le policier en question et prendre la fuite à bord du véhicule, sauf qu’il n’a pas fait une longue distance. Il a perdu la maîtrise de son véhicule qui est allé emboutir une résidence», relate M. Pellerin.

Après avoir fini sa course contre la galerie de la résidence à l’angle des rues Price et Labrecque, le fuyard a pris la poudre d’escampette à pied. «Le même patrouilleur en question a réussi à retracer l’individu qui s’était caché dans une espèce de petit boisé et à le maîtriser», explique M. Pellerin.

Appelés à faire des vérifications, les pompiers du Service de la sécurité incendie ont constaté que la structure du domicile a été fragilisée par l’incident.

Le suspect était attendu devant le tribunal mardi matin pour faire face à de multiples accusations, dont fuite, délit de fuite, entrave, bris d’ordonnance et agression armée, selon le SPS.