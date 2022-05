Trudeau déplore la tenue d’un match de soccer entre le Canada et l’Iran

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a manifesté son désaccord quant à la tenue d’un match de soccer entre le Canada et l’Iran, qui doit se tenir le 5 juin prochain à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Ce duel amical, qui se veut de la «phase prémondiale», doit précéder un match contre Curaçao au même endroit quatre jours plus tard dans un duel de la Ligue des nations de la CONCACAF.

«C’était un choix de Soccer Canada. Je pense que ce n’était pas une très bonne idée d’inviter l’équipe de soccer iranienne ici, au Canada, mais c’est quelque chose que les organisateurs doivent expliquer», a-t-il indiqué lors d’un point de presse, mardi matin.

M. Trudeau a été interrogé à ce sujet alors que des familles qui ont perdu des proches dans le vol 752 d’Ukraine International Airlines ont mentionné que ce match représentait une «gifle en pleine face».

Rappelons que ce vol avait été abattu en janvier 2020 par un missile iranien quelques instants après avoir amorcé son décollage de Téhéran.

Le Canada s’est assuré d’une deuxième participation à la Coupe du monde - et une première depuis 1986 - en terminant au sommet du groupe final de qualification de la CONCACAF, devant le Mexique et les États-Unis.

L’événement s’entamera le 21 novembre pour l’équipe dirigée par l’entraîneur-chef John Herdman et les 31 autres nations impliquées et se conclura le 18 décembre. L’unifolié évoluera au sein du groupe F en compagnie de la Belgique, de la Croatie et du Maroc.