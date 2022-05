Un «nombre croissant» d'objets non identifiés dans le ciel

Un «nombre croissant» d'objets non identifiés sont signalés dans le ciel depuis 20 ans, a indiqué mardi un responsable du Pentagone devant des élus américains, sans aller jusqu'à confirmer la présence de vie extraterrestre.

Pour la première fois en plus de 50 ans, le Congrès américain tenait une audition publique consacrée aux «phénomènes aériens non identifiés».

«Depuis le début des années 2000, nous avons observé un nombre croissant d'objets non autorisés ou non identifiés», a déclaré Scott Bray, le directeur adjoint du renseignement pour la US Navy.

Le responsable a attribué cette hausse «aux efforts considérables» de l'armée américaine consacrés à «déstigmatiser l'acte de signaler les observations» et au progrès technologique.

Il a toutefois indiqué n'avoir rien détecté «qui puisse suggérer une origine non terrestre» à ces phénomènes. Mais n'a pas non plus définitivement exclu cette possibilité.

En juin 2021, le renseignement américain avait déjà affirmé dans un rapport très attendu qu'il n'existait pas de preuves d'existence des extraterrestres, tout en reconnaissant que des dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires ne pouvaient pas être expliqués.

Certains pourraient s'expliquer par la présence de drones ou d'oiseaux créant la confusion dans les systèmes radars des militaires américains. D'autres pourraient découler de tests d'équipements ou de technologies militaires effectués par d'autres puissances, comme la Chine ou la Russie.

L'armée américaine et le renseignement cherchent surtout à déterminer si ces »phénomènes aériens non identifiés» peuvent être liés à des menaces contre les États-Unis.

«Les phénomènes aériens non identifiés constituent une menace potentielle pour la sécurité nationale», a alerté l'élu démocrate André Carson, chef de la commission parlementaire à l'origine de l'audition. «Et ils doivent être traités comme tels.»