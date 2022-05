Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec publiera chaque semaine un tableau de bord pour suivre la performance du réseau de santé.

S’inspirant du tableau des chiffres sur la pandémie de COVID-19, cet outil interactif mettra de l’avant les priorités annoncées dans le Plan santé : services de première ligne, chirurgies, urgences, ressources humaines, services de santé mentale et de protection de la jeunesse, l’activité hospitalière et les aînés.

Ce tableau sera mis à jour chaque mardi et devrait permettre «une plus grande transparence et une meilleure reddition de comptes pour les Québécois et Québécoises».

CAPTURE D'ÉCRAN

Certains indicateurs seront cependant mis à jour une fois par mois selon la disponibilité des données.

«Avec le Plan santé, nous nous sommes engagés à rendre les données du Ministère plus accessibles et transparentes. Cette initiative constitue donc une étape importante de notre démarche auprès des Québécois, qui pourront mieux suivre, de façon régulière, la performance du réseau de la santé», a fait savoir le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, dans un communiqué.

Écoutez Emmanuelle Latraverse au micro de Vincent Dessureault sur QUB radio :

«Le réseau appartient à chacun des Québécois, on se doit donc d’être transparents auprès de la population. »

L’outil sera consultable par région. Les indicateurs seront «éventuellement» publiés par établissement et installation, selon le ministère.