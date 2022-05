Victorieux à deux : Une émission pour honorer les accompagnateurs des athlètes handicapés

Victorieux à deux, une nouvelle émission sur les ondes de Moi et Cie débutera le 6 juin. L’émission sera animée par nul autre que le bénévole, conférencier, acteur, auteur, producteur et documentariste, Jean-Marie Lapointe.

«Victorieux à deux c’est rendre hommage aux personnes qui accompagnent les athlètes qui ont des handicaps et qui font du sport de haut niveau», raconte M. Lapointe. «Oui on s’intéresse à l’athlète qui a un handicap, mais on s’intéresse rarement à ceux et celles qui sont dans l’ombre.»

L’émission fera briller les accompagnateurs, sans qui, selon M. Lapointe, l’athlète ne pourrait avoir accès à un sport de haut niveau.

«Ça prend un village pour élever un enfant dit-on, c’est la même chose pour un athlète», explique M. Lapointe.