Visite historique: la Cour suprême siégera à Québec

Pour la deuxième fois de son histoire, la Cour suprême du Canada siégera à l’extérieur d’Ottawa afin d’entendre deux causes lors de sa visite à Québec en septembre prochain.

Ainsi, la Cour entendra en appel deux décisions de la Cour d’appel du Québec, mais ce n’est pas tout. Pendant sa visite dans la capitale provinciale, elle sera aussi l’hôte d’un événement public et participera à des activités de sensibilisation.

«Depuis que je suis devenu juge en chef du Canada, une des priorités que je me suis fixées est de faire en sorte que la Cour suprême du Canada devienne, pour la population, une institution encore plus ouverte et accessible, a affirmé le juge en chef Richard Wagner. Une partie de cette démarche consiste à amener la Cour dans différentes parties du pays et à permettre aux gens de constater par eux mêmes que les tribunaux canadiens sont ouverts, impartiaux et indépendants.»

Les détails de cette visite prévue du 12 au 16 septembre seront dévoilés sur le site de la Cour suprême du Canada ainsi que sur ses réseaux sociaux tout au long du printemps et de l’été.

«Ce sera une occasion unique pour les citoyens de se familiariser avec le travail de la Cour suprême et de mieux comprendre le rôle essentiel que jouent les tribunaux dans notre société démocratique; et pour les juges, le privilège de découvrir à nouveau cette ville remarquable qui est le berceau de la francophonie canadienne», a, pour sa part déclaré la juge en chef du Québec, Manon Savard.

C'est en 2019 que la Cour suprême avait siégé à l'extérieur d'Ottawa pour la première fois. Elle s'était déplacée à Winnipeg à cette occasion.