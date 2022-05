4 raisons qui expliquent le piétinement russe en Ukraine

L’invasion en Ukraine ne se passe pas aussi bien que Vladimir Poutine l’aurait souhaité ont martelé de nombreux expert sur la question au cours des dernières semaines. Fait inusité, même au sein de la Russie, des experts mettent en doute les capacités militaires russes en Ukraine.

C’est le cas de Mikhail Kodoryonok, un ancien général russe à la retraite, un habitué de la chaîne Rossiya-1. Il a affirmé lundi que l’armée ukrainienne était mieux préparée que l’armée russe.

Pour Rémi Landry, lieutenant-colonel retraité des Forces armées canadiennes, le piétinement des Russes en Ukraine s’explique par quelques facteurs importants.

Voici quatre observations qu’il fait du conflit à cette étape :

1- Les Ukrainiens sont bien informés

Les troupes ukrainiennes sont particulièrement bien informées des déplacements des Russes sur le territoire.

«J’ai l’impression que les Ukrainiens reçoivent d’excellentes informations en ce qui concerne, entre autres, les essais que les Russes ont faits pour traverser les rivières avec les équipements de pontage. Ç’a n’a absolument pas réussi», note Rémi Landry.

Des informations du renseignement américain seraient transmises aux Ukrainiens, notamment. Sur le terrain, les petits groupes de militaires font usage de drones pour faire de la reconnaissance leur donnant un net avantage tactique.

2- Les Russes ne font que bombarder

Constamment ralentis ou arrêtés par la défense ukrainienne, les Russes sont limités à ne faire qu’une chose, mais ce qu’ils font le mieux: bombarder.

«Bombarder avec leurs avions, leurs pièces d’artillerie, mais pendant ce temps-là, les Ukrainiens continuent d’augmenter leurs capacités défensives et offensives. À tel point qu’ils sont en mesure de contre-bombarder les pièces d’artillerie. C’est du piétinement que l’on voit actuellement».

3- Les Ukrainiens peuvent avoir plus de soldats

Les Ukrainiens disposent d’un bassin beaucoup plus grand de soldats potentiels, qui sont même mieux entraînés que l’armée russe, selon Mikhail Kodoryonok.

Pour réussir la prise d’un territoire, selon les principes militaires, l’envahisseur doit avoir 10 fois plus de soldats que le groupe qui se défend. Pour arriver à prendre l’Ukraine, Poutine devrait donc mobiliser la force de frappe totale de la Russie.

«Et probablement encore plus que ça!, soutient Rémi Landry. Comme on a déjà dit, c’est une chose de prendre possession d’une ville, mais en même temps, il faut être capable de la maintenir. Si les gens à l’intérieur de cette ville ne se sentent pas libérés par les Russes, mais au contraire qu’ils se sentent envahis... Ces gens-là deviennent tous potentiellement des ennemis des Russes. Si vous avez une ville de 1 million d’habitants et qu’il en reste 500 000... vous avez potentiellement 500 000 personnes qui voudront vous freiner ou vous ralentir!»

Il est également beaucoup plus facile de mobiliser des gens déjà sur place, et dont l’avenir est en jeu que de recruter des soldats russes qui n’ont pas de lien personnel avec le conflit.

4- Les Russes auraient épuisé leurs équipements modernes

Même s’ils sont très bien équipés en équipement d’artillerie, les Russes auraient utilisé une bonne partie de leurs équipements plus modernes, croit le lieutenant-colonel à la retraite.

«Ce qui n’est pas nécessairement le cas des Ukrainiens qui eux continuent de recevoir des équipements qui sont de plus en plus modernes de la part de l’OTAN. Il y a un déséquilibre », juge M. Landry.

