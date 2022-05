42% des fonctionnaires songent à quitter leur emploi

Les conditions de travail des fonctionnaires poussent de nombreux Québécois à revoir leur plan de carrière et penser au privé.

«Juste en pourcentage salaire, sans compter les autres avantages, c’est 53% de plus», explique M. Bouillault, anciennement programmeur informatique à la Régie de l’assurance maladie. «J'avais de la misère à faire mes fins de mois un peu. Maintenant, ce n'est plus un problème», a-t-il conclu.

La modernisation de la Loi sur la fonction publique a permis de réduire les lourdeurs dans l'attribution des postes, mais elle ne reconnaît plus les acquis.

«Ils ne reconnaissent plus nos compétences et notre expérience de travail. Alors, il m'était impossible d'évoluer à travers l'organisme, peu importe lequel. J'étais coincé à vie avec un salaire qui n'est pas représentatif de mes compétences», a poursuivi M. Bouillault.

Dans la deuxième édition du palmarès des ministères et organismes, un sondage réalisé auprès de 4 500 fonctionnaires démontre que 42% d'entre eux cherchent ou songent à quitter.

68 pour cent estiment que la rareté de main-d’œuvre affecte la capacité des ministères à remplir leur mission; un chiffre qui monte à 77% à la Sûreté du Québec et à 82% pour le ministère des Transports et la Régie du bâtiment.

«On n'attirera pas des mouches avec du vinaigre, comme on dit, puis on n'attirera pas des employés avec des conditions qui sont inférieures avec ce qu'on peut avoir ailleurs», déclare Christian Daigle, président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ).

Les ministères et les organismes les mieux cotés sont: les Finances, la Régie des alcools et l'Office de la protection du consommateur.

Les moins bien notés: la Régie du bâtiment, le Tribunal administratif du logement, le ministère des Transports, dont les ingénieurs sont en grève.