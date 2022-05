Quand Tomasso Bevilaqua aime, il le chérit. C’est le cas de sa Honda Accord 1993, dont il fête les 30 ans cette année.

Si cette voiture est restée en vie et en si bon état durant 30 ans, c’est parce que son propriétaire l’a très bien entretenue. Et s’il l’a très bien entretenue, c’est parce qu’il aime la conduire, et ne se voit pas en changer.

«J’aime la suspension, c’est comme si elle était collée à terre, puis elle ne bouge pas. Elle ne bouge même pas sur la glace», déclare fièrement son propriétaire.

Et si vous pensiez que le compteur de la Honda comptait sept chiffres, détrompez-vous, elle en affiche seulement 256 000 km.

Pas de garage

L’auto semble neuve, comme si elle avait été achetée la veille. Malgré ce que son apparence pourrait laisser penser, M. Bevilaqua ne garde jamais sa voiture en intérieur. Et le propriétaire n’est pas avare de conseils lorsqu’on lui demande comment conserver un véhicule si longtemps.

«La grosse chose c’est qu’il faut faire attention lors qu’il arrive quelque chose mécaniquement, il faut le réparer, autrement il va aller déranger d’autres choses», a-t-il dit. «Puis pour la carrosserie, à chaque année je mets de l’huile en dessous de l’auto pour ne pas qu’elle rouille».

Vrai bricoleur

L’homme ne chôme pas lorsqu’il s’agit de l’entretien de sa voiture, et procède à presque toutes les réparations que demande son auto.

«Je fais quasiment tout moi-même. Encore aujourd’hui, mais là j’ai un peu mal au bras», raconte Tomasso Bevilaqua.