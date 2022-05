Plusieurs nouvelles ont retenu l’attention de nos équipes de journalistes à travers la province. Voici en quelques secondes ces nouvelles qui font jaser chez vous.

À Saguenay, une nouvelle ressource spécialisée en matière de violence conjugale vient d’être embauchée au sein du Service de police de Saguenay. Son travail consistera entre autres à mieux outiller les patrouilleurs qui ont à intervenir sur ce type d'appel. Elle souhaite non plus seulement s'attarder aux victimes, mais également aux agresseurs dans l'espoir de diminuer le nombre d'appels en matière de violence conjugale

«Des policiers, ce sont des policiers, ce ne sont pas des intervenants. Ils travaillent d'une autre façon que la mienne. Moi, j'ai des lunettes d'intervenante. Eux, ils voient un suspect; moi, je vois une personne souffrante. Si on apprend à les traiter, ça va diminuer la prévalence de cas au niveau du Saguenay», explique l’intervenante spécialisée en violence conjugale Josyanne Larouche.

À Coaticook, les producteurs de miel sont inquiets. En raison d’un acarien qui s’attaque aux abeilles et qui décime des populations entières, l'Union des producteurs agricoles du Québec demande une aide financière du gouvernement de 12 millions de dollars.

«Le gouvernement, il joue avec la sécurité alimentaire des Québécois et des Québécoises. Il prend un risque énorme actuellement en n'intervenant pas, et on est à minuit moins une. Si le gouvernement intervient prochainement et injecte de l'argent au niveau de l'industrie agricole, il va sauver une industrie pour cette année», estime Raphaël Vacher, président des Apiculteurs et apicultrices du Québec.

À Québec, la visite du pape François pourrait permettre aux propriétaires du Cyclorama de rouvrir sa boutique, le temps de quelques semaines, pour renflouer ses coffres. On sait que la visite d'un pape attire les foules, et l'entreprise souhaite en profiter pour faire un peu d'argent et payer une partie des travaux qu'elle doit effectuer au courant des prochains mois.

