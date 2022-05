Découvrez qui est l’athlète le mieux payé de la planète

Le palmarès annuel du magazine «Forbes» fait l'état des sportifs les mieux payés au monde; découvrez le classement ici.

C'est le porte-couleurs du Paris Saint-Germain Lionel Messi qui trône au sommet de palmarès annuel des 50 sportifs les mieux rémunérés effectué par le magazine «Forbes». Selon les données récoltées par celui-ci, Messi a touché 130 millions $US en 2021. L’Argentin de 34 ans avait également été l’athlète au compte de banque le plus imposant en 2019.

Pour réaliser son classement, la revue économique recense les salaires, les contrats de commandites et tout ce qui peut rapporter de l’argent à l’extérieur des terrains. Elle exclut toutefois les impôts et les frais de représentation.

Dans la dernière année, Messi a touché 75 millions $US avec son contrat le liant au PSG et 55 millions $US de la part de ses commanditaires, dont notamment Adidas, Budweiser et PepsiCo.

Grand rival de Messi sur le terrain et à l’extérieur de celui-ci, Cristiano Ronaldo a perdu un rang comparativement à l’an dernier et pointe désormais au troisième échelon avec un total de 115 millions $US.

LeBron James bon 2e

C’est LeBron James qui occupe la deuxième marche du podium en 2021. Le représentant des Lakers de Los Angeles a mis la main sur 121,2 millions $US, dont 80 millions $US pour des activités effectuées à l’extérieur des courts de basketball.

Le top 5 est complété par Neymar (95 millions $US) et Stephen Curry (92,8 millions $US). Roger Federer, qui était devenu le premier joueur de tennis à occuper le premier rang du classement de «Forbes» en 2020, a chuté au septième échelon avec 90,7 millions $US. Il s’agit de 15,6 millions $US de moins que l’an dernier.

Tom Brady (83,9 millions $US) est l’unique joueur de football à s’être faufilé dans le top 10. Cependant, les quarts-arrière Matthew Stafford (72,3 millions $US), Aaron Rodgers (68 millions $US), Josh Allen (67 millions $US), Deshaun Watson (55,6 millions $US), Patrick Mahomes (49,1 millions $US) et Kirk Cousins (48,8 millions $US) sont tous dans le top 25.

Par ailleurs, les 50 athlètes les mieux rémunérés au monde ont amassé une somme totale de 2,97 milliards $US, pulvérisant ainsi la marque établie l’an dernier par une hausse de 8 %. Cela représente environ 200 millions $US.

Les athlètes qui ont gagné le plus d'argent en 2021:

Lionel Messi – Soccer – 130 millions $US

AFP

LeBron James – Basketball – 121,2 millions $US

AFP

Cristiano Ronaldo – Soccer – 115 millions $US

AFP

Neymar – Soccer – 95 millions $US

Stephen Curry – Basketball – 92,8 millions $US

Kevin Durant – Basketball – 92,1 millions $US

Roger Federer – Tennis – 90,7 millions $US

AFP

Canelo Alvarez – Boxe – 90 millions $US

Tom Brady – Football – 83,9 millions $US

AFP

Giannis Antetokounmpo – Basketball – 80,9 millions $US