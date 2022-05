Loterie : le présentateur se trompe de numéro; des gagnants obligés de rembourser

Certaines erreurs ont de plus grandes conséquences que d’autres. Se tromper dans les chiffres de la loterie en fait partie.

Mardi dernier, John Crow, le présentateur du Mega Millions, une loterie américaine, a confondu le numéro additionnel du tirage, en prenant la boule du mauvais côté.

En effet, ce dernier a tiré un 9, dont la barre était indiquée en dessous, mais a annoncé qu’il s’agissait d’un 6.

Il n’y a pas eu de gagnant du gros lot ce jour-là. Cependant, il existe cinq autres lots pour les personnes qui ont tiré le numéro de la «Méga Boule».

«En raison d'une erreur humaine liée au tirage du Mega Millions du 10 mai 2022, la loterie de New York a payé un total de 5 538 $ aux joueurs qui ont présenté des billets avec le mauvais numéro gagnant aux détaillants avant environ 10 heures le 11 mai», a déclaré l'organisation dans une déclaration. «Ce paiement a été récupéré automatiquement via un compte de loterie pour les billets non encaissés. Il n'y a aucun impact sur l'aide à l'éducation ou sur les fonds des contribuables».

Après une pause dans les paiements, les responsables de la loterie de New York ont ​​déclaré avoir repris les versements des prix Mega Millions chez les détaillants.