Miley Cyrus communique avec Dolly Parton par fax

Miley Cyrus a détaillé le processus compliqué qu'elle suit pour communiquer avec sa marraine Dolly Parton.

• À lire aussi: «Je ne le crois pas encore!» - Jeanick Fournier

• À lire aussi: Charlotte Cardin aurait-elle triomphé aux Junos en français?

• À lire aussi: Décès de l'ancienne relationniste de Céline Dion, Francine Chaloult

Lors du Late Night with Seth Meyers lundi (16 mai 22), l'animateur a mentionné la publicité pour la société de télécommunications américaine T-Mobile dans laquelle la popstar a joué aux côtés de la vedette de la country, cette année. Cependant, l'interprète de Wrecking Ball a souligné que le concept du spot était plutôt ironique, car la chanteuse de 76 ans utilise rarement son téléphone.

AFP

«C'était incroyable parce qu'elle faisait ça pour des téléphones, mais chaque fois que je coordonne et communique avec Dolly, c'est toujours par fax. Elle est rarement au téléphone, a-t-elle expliqué. Nous utilisons le téléphone, mais elle fait un fax, puis quelqu'un scanne le fax, puis ils le mettent dans un message texte, puis ça m'est envoyé. C'est toujours signé. Elle m'a aussi fait une démo une fois où elle parlait d'être super haute technologie, mais tout se faisait par cassette, qu'elle enregistre ensuite sur un téléphone à clapet, que quelqu'un met ensuite sur l'iPhone, et qui m'est ensuite envoyé. »

Photo: Getty Images

Lors de son interview, Miley Cyrus a également raconté que le producteur exécutif du Saturday Night Live, Lorne Michaels, lui avait demandé d'interpréter la chanson de Dolly Parton, Light of a Clear Blue Morning, à la dernière minute alors qu'elle était invitée à animer l'émission de sketchs en mai 2021.

Bien qu'initialement nerveuse, elle a reçu le soutien de l'icône de la musique country.

«Elle adore quand j'initie mes admirateurs à la musique d'une manière qui reste la mienne. Dolly ne veut pas que quelqu'un fasse du "copier-coller". Elle ne veut pas que quelqu'un chante ses chansons. Elle veut qu'ils s'imprègnent de sa musique, a poursuivi la vedette de 29 ans. Je pense que Dolly est la personne la plus aimée de la planète... Elle a des coiffures énormes et de gros seins et elle a laissé cette grande marque sur le monde entier que nous essayons tous d'imiter, en enfilant ses chaussures scintillantes, ce qui n'arrivera jamais.»