La soeur d'Amber Heard témoigne: «Il l'avait attrapée par les cheveux d'une main»

«Il l'avait attrapée par les cheveux d'une main et lui mettait des coups de l'autre»: Whitney Henriquez a raconté mercredi avoir assisté en 2015 à une dispute violente entre sa soeur, Amber Heard, et Johnny Depp, qui poursuit son ex-femme pour diffamation devant un tribunal américain.

La scène est l'une des multiples altercations entre les deux ex-époux évoquées depuis le début du procès très médiatisé au tribunal de Fairfax, près de Washington.

Le 23 mars 2015, un mois après leur mariage, le couple s'échange des insultes «vraiment méchantes» selon Whitney Henriquez, dans leur duplex de Los Angeles.

Elle veut emmener sa soeur dans l'appartement voisin qu'elle habite.

Mais Johnny Depp «monte les escaliers en courant et me frappe dans le dos», a-t-elle dit à la barre.

«J'entends Amber crier +Putain, touche pas à ma soeur+, elle lui balance une gifle. Et là, il l'attrape», a-t-elle expliqué.

Quand le garde du corps de Johnny Depp se précipite, «il l'avait déjà attrapée par les cheveux d'une main et lui mettait des coups de l'autre», a affirmé Whitney Henriquez.

Le garde parvient finalement à éloigner l'acteur et elle emmène sa soeur dans une pièce fermée à clé.

«J'entends Johnny hurler des insultes, j'entends des bruits de choses qu'on casse», a-t-elle relaté ensuite.

Elle a expliqué que le lendemain, elle avait retrouvé les placards à vêtements d'Amber Heard «complètement détruits» et de nombreux objets cassés dans la cuisine.

La dispute avait démarré quand l'actrice de 36 ans avait accusé son mari de la tromper, après avoir trouvé dans son téléphone des textos adressés à une autre femme.

Whitney Henriquez a affirmé qu'il s'agissait de la seule dispute violente à laquelle elle a assisté pendant la durée de leur relation.

Après cet incident, Mme Henriquez assure que Johnny Depp lui a demandé de signer un accord de confidentialité, ce qu'elle n'a pas fait. Elle a déménagé quelque temps après.

A la barre, elle a aussi expliqué que l'attitude de l'acteur de la saga «Pirates des Caraïbes» se transformait sous l'emprise de la drogue et de l'alcool.

«Quand il était sobre, c'était merveilleux, quand il ne l'était pas, c'était terrible», a-t-elle dit. «S'il se droguait ou s'il buvait, il y avait presque toujours une dispute».

Elle a également raconté la lente prise de contrôle de Johnny Depp sur la vie d'Amber Heard: il demandait au styliste de l'actrice de choisir des tenues de gala «de plus en plus conservatrices», faisait des objections sur certains rôles et refusait qu'elle ait un code confidentiel pour son téléphone portable.

En mai 2016, quand elle a finalement demandé le divorce, Amber Heard «allait mal physiquement, elle pesait 50 kg toute mouillée, elle avait le visage émacié», a raconté sa soeur, âgée de 34 ans.

L'acteur de 58 ans, qui avait témoigné fin avril, a admis un usage important de drogues et d'alcool, mais nie avoir jamais levé la main sur Amber Heard et assure que c'était elle qui était violente.

Johnny Depp accuse son ex-épouse d'avoir ruiné sa réputation et sa carrière en affirmant dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post qu'elle avait subi des violences conjugales deux ans plus tôt, sans toutefois citer son nom.

Il lui réclame 50 millions de dollars de dommages-intérêts. L'actrice, connue pour son rôle dans «Aquaman», a contre-attaqué et demande le double.

Les débats doivent se poursuivre jusqu'au 27 mai, après quoi les sept jurés se retireront pour délibérer.

Les deux acteurs avaient entamé une liaison en octobre 2011 avant de se marier en février 2015. Le divorce a été prononcé début 2017.

Johnny Depp a déjà perdu en 2020 un premier procès en diffamation à Londres, contre le tabloïd britannique The Sun, qui l'avait qualifié de «mari violent».