Ce sera une chaude lutte pour l’ancienne mairesse de Longueuil, qui se présente dans la circonscription de Sherbrooke sous l’enseigne de la CAQ lors des prochaines élections provinciales.

Selon Emmanuelle Latraverse, Caroline Saint-Hilaire devra se relever les manches si elle espère remporter le siège.

«C’est une chose de dire qu’elle est installée dans la région depuis longtemps, mais ce n’est pas une fille du coin. Ce n’est pas là qu’elle a ses marques, ce n’est pas là qu’elle a l’influence et la notoriété si elle se présentait à Marie-Victorin», croit Mme Latraverse.

Elle donne toutefois du crédit à son ancienne collègue de La Joute de se présenter dans une circonscription qui ne s’annonce pas facile.

«La CAQ a besoin de femmes fortes et de femmes d’expérience pour venir renchausser une partie du conseil des ministres», estime Emmanuelle Latraverse.

Pour Mathieu Bock-Côté, la présence de Caroline Saint-Hilaire, une ancienne bloquiste, à la CAQ vient renforcer le nationalisme dans ce parti.

«Je ne doute pas que Caroline conserve ses positions indépendantistes, je ne doute pas non plus qu’elle se le fera rappeler et qu’elle les assumera. Il est bien qu’un élément nationaliste qui connait le pouvoir se joint à cette coalition», croit M. Bock-Côté.

«Ça va rajouter du bleu dans une coalition plus souvent rouge ou mauve que bleu, et c’est une bonne nouvelle», lance-t-il.

Le troisième lien, ou le bitube, risque d’être un sujet difficile pour Mme Saint-Hilaire, alors qu’elle a très publiquement exprimé son désaccord envers le projet, et ce, au fil des années.

Stéphane Bédard est d’avis que l’ancienne mairesse devra faire son mea culpa et annoncer son soutien au projet avant les élections.

«Je ne pense pas que ce sera la première politicienne à marcher sur la peinture, et elle ne sera surement pas appelée à faire campagne dans la région de Québec et ses banlieues», croit-il.

