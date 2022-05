La séquence du CF Montréal s’achève

Pour la première fois à ses neuf derniers matchs, le CF Montréal a trouvé plus fort que lui. Fort d’une séquence de succès incroyable à domicile, le Nashville SC a défait le Bleu-Blanc-Noir 2 à 1, mercredi soir, au GEODIS Park.

Le stade des hommes en jaune est une véritable forteresse, eux qui n’y ont pas subi de revers depuis 23 matchs. Montréal n’avait toutefois pas perdu en Major League Soccer (MLS) depuis huit rencontres.

C’est l’équipe locale qui a ouvert la marque à la 28e minute de jeu. Sur un coup franc, le gardien Joe Willis a trouvé d’un long dégagement le latéral Alex Muyl. Celui-ci s’est décalé vers le milieu de la zone avant de laisser partir une frappe dans la lucarne qui n’a donné aucune chance à Sebastian Breza.

Au retour du vestiaire, C.J. Sapong a endormi la défense montréalaise avant de remettre à Hany Mukhtar, qui a doublé l’avance des siens à bout portant.

Kamal Miller montre beaucoup de qualités offensives dernièrement et son centre a une fois de plus été à l’origine d’un but du CF Montréal. Sa frappe est arrivée directement sur Willis, qui n’a eu d’autre choix que de réceptionner le ballon avec ses poings. Kei Kamara, qui passait par là, a pu faire dévier le retour dans le filet.

L’attaquant de 37 ans est désormais à égalité au quatrième rang des buteurs de l’histoire de la MLS avec 133 réussites.

Il s’agissait également d’un retour à Nashville pour le défenseur Alistair Johnson. Celui-ci a porté l’uniforme des représentants du Tennessee pendant deux campagnes avant d’être acquis par le CF Montréal.

Les hommes de Wilfried Nancy poursuivront leur route en retournant à la maison pour y recevoir la visite du Real Salt Lake, dimanche.