Le chef de l'ONU appelle la Russie à libérer les exportations de céréales ukrainiennes

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mercredi la Russie à libérer les exportations de céréales ukrainiennes et l'Occident à ouvrir l'accès des engrais russes aux marchés mondiaux, afin de pouvoir lutter efficacement contre la crise alimentaire mondiale.

• À lire aussi: Le blé, une céréale irremplaçable au cœur du chaos mondial

• À lire aussi: Ukraine et Russie, clés de matières premières stratégiques

• À lire aussi: Ukraine: «beaucoup de pays importateurs de céréales vont être fragilisés»

«La Russie doit permettre l'exportation sûre et sécurisée des céréales stockées dans les ports ukrainiens», a-t-il dit lors d'une réunion ministérielle organisée à New York par les États-Unis. «Des voies de transport alternatives» à la sortie maritime de ces céréales, remplissant notamment des silos à Odessa, «peuvent être explorées –- même si nous savons que cela ne suffira pas à résoudre le problème», a-t-il ajouté.

Dans le même temps, «la nourriture et les engrais russes doivent avoir un accès complet et sans restriction aux marchés mondiaux», a réclamé le chef de l'ONU.

Ces engrais ne sont pas soumis aux sanctions occidentales décidées contre Moscou après l'invasion le 24 février de l'Ukraine, mais leur achat par des pays étrangers peut être bloqué par les mesures prises contre le système financier russe, selon des diplomates.

Antonio Guterres négocie sur ces deux sujets depuis plusieurs semaines avec la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, l'Union européenne et la Turquie, qui peut apporter son concours au déminage près des ports ukrainiens et garantir les déplacements de navires.

«J'ai bon espoir, mais il reste encore du chemin à parcourir. Les implications sécuritaires, économiques et financières complexes exigent de la bonne volonté de toutes les parties», a-t-il déclaré, refusant d'en dire plus pour ne pas compromettre les chances d'un accord.

Selon lui, «il n'y a pas de solution efficace à la crise alimentaire sans réintégrer dans les marchés mondiaux, malgré la guerre, la production alimentaire de l'Ukraine, ainsi que la nourriture et les engrais produits par la Russie et le Bélarus».

Mettant en garde contre le «spectre de pénuries alimentaires mondiales dans les mois à venir», Antonio Guterres a souligné que «si on ne nourrit pas les gens, on alimente les conflits».

Il a estimé que la guerre en Ukraine avait amplifié et accéléré les facteurs contribuant à la crise alimentaire mondiale: changements climatiques, pandémie de la COVID-19 et inégalités croissantes entre pays riches et pauvres.

La crise «menace de faire basculer des dizaines de millions de personnes dans l'insécurité alimentaire, la malnutrition, la famine» et «pourrait durer des années», a-t-il averti. «En seulement deux ans, le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire grave a doublé, passant de 135 millions avant la pandémie à 276 millions aujourd'hui», a rappelé le chef de l'ONU.