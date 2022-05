Le niveau de la rivière Mistassini demeure élevé à Albanel

Le niveau de la rivière Mistassini demeurait élevé mercredi après-midi à Albanel, au Lac-Saint-Jean, où des portions des chemins de l'Écluse et de Dumais ont été inondées dans la nuit de mardi.

Les occupants des résidences et des chalets situés en bordure de la rivière ne pouvaient plus accéder à leurs installations en véhicules.La municipalité leur avait d'ailleurs recommandé mercredi d'évacuer les lieux par mesure préventive.

«Cette recommandation tient toujours pour leur sécurité, a indiqué le maire, Dave Plourde. En cas de problème, les véhicules d'urgence ne pourront pas intervenir et les gens collaborent très bien.»

Les résidents et villégiateurs du secteur ont l'habitude d'être inondés au printemps.

«En 2010, un embâcle s'était formé et ça avait été pire que ça, a expliqué un propriétaire de chalet, Carl Côté. C'est aussi en 2010 que j'ai pris la décision de surélever mon chalet, donc l'eau passe en dessous. C'est surtout pour nos moteurs de bateaux, motoneiges et VTT que je suis inquiet et c'est ce que je m'en vais voir.»

L'homme a utilisé un kayak pour se rendre à son chalet.

Daniel Desgagné, lui, a pris le risque de traverser le chemin avec sa camionnette.

«L'eau a commencé à monter jeudi dernier et aujourd'hui, ça monte encore, mais moins vite qu'hier (mardi), a expliqué le villégiateur. Mais ça ne montera plus beaucoup. Selon moi, le pire est passé.»

Les autorités municipales resteront aux aguets dans les prochains jours.

Des chalets sont disponibles sur le site du camping d'Albanel pour accueillir les sinistrés qui en auraient besoin, mais pour l'instant, personne n'en a fait la demande.