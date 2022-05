Le Pro-Am Gagné-Bergeron de retour à Québec

Après 2 ans d'absence, le Pro-Am Gagné-Bergeron sera de retour à Québec cet été.

Les organisateurs promettent un spectacle rehaussé cette année, puisque les joueurs professionnels seront plus nombreux, alors que les amateurs seront en moins grand nombre, comme l’explique le vice-président de l’événement, Alain Rioux :

«Sur la glace, il va y avoir quatre pros de chaque côté et un seul amateur, ce qui fait que le jeu va se rapprocher du niveau de la Ligue nationale pis les amateurs aussi vont vivre un trip comme la Ligue nationale.»

Au moins 19 hockeyeurs professionnels ont déjà confirmé leur présence, dont Thomas Chabot, Samuel Montembeault, Phillip Danault, Yanni Gourde, Jonathan Huberdeau et Jack Eichel. Ils seront accompagnés de 8 joueurs amateurs.

Cinq joueurs professionnels sont toujours recherchés pour compléter l’équipe. L’organisation dit d’ailleurs être en pourparlers avec un «gros nom» qui pourrait faire courir les foules.

«On n’a pas le droit de le dire parce qu’on ne veut pas créer de fausses joies si tout le monde dit : "il va être là". Mais on travaille fort et on espère pouvoir annoncer quelque chose au mois de juillet», dit M. Rioux.

L’objectif de l’événement, qui attire en moyenne 10 000 spectateurs chaque année, est d’amasser au moins 450 000 $ au profit de quatre fondations qui viennent en aide aux enfants.

Depuis ses débuts, il y a 14 ans, l’événement, coprésidé par l’ancien joueur de la LNH, Simon Gagné, et l’attaquant des Bruins de Boston, Patrice Bergeron, a recueilli un total de 22 millions $.

Le Pro-Am Gagné-Bergeron se tiendra le 9 août prochain, au Centre Vidéotron.