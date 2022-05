Le trafic est bien de retour sur les routes

Le trafic est bel et bien de retour dans la région du Grand Montréal, et les données obtenues par TVA Nouvelles montrent que la circulation n’a jamais été aussi importante à certains endroits.

Les automobilistes devront donc prendre leur mal en patience sur les routes alors que les chantiers se multiplient. On en dénombre 25 dans la région de Montréal, mais plusieurs sont de grandes envergures, comme le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et le REM.

Les rues piétonnes et le réseau cyclable empiètent aussi à certains endroits sur les routes, rendant la circulation encore plus dense.

Des images captées par l’hélicoptère TVA montrent que les niveaux de trafic prépandémique ont été atteints sur plusieurs autoroutes, alors qu’à certains endroits, des records de circulation ont été fracassés. C’est notamment le cas sur l’autoroute 15, alors que plusieurs personnes ont préféré quitter la ville pendant la pandémie.

Le ministère des Transports du Québec confirme que la circulation plus dense dans les dernières semaines, et qu’il y a notamment plus de trafic en dehors des heures de pointes.