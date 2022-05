Les dauphins reconnaissent leurs amis grâce au goût de leur urine

Les dauphins peuvent reconnaître les congénères dont ils ont déjà croisé le chemin grâce au goût de leur urine, outre leur sifflement, selon une étude publiée mercredi dans la revue Science Advances.

• À lire aussi: Le déclin des populations de requins laisse un «trou croissant» dans la vie océanique

• À lire aussi: Les dingos plutôt entre chien et loup, selon une étude

«Les dauphins sont les premiers vertébrés pour lesquels nous avons démontré une reconnaissance sociale grâce au goût seulement», a déclaré à l'AFP Jason Bruck, auteur principal de l'étude. Ils «gardent leur bouche ouverte et goûtent l'urine d'individus familiers plus longtemps» que celle d'individus inconnus, a-t-il expliqué.

Ces travaux, réalisés en observant les réactions de huit grands dauphins (tursiops truncatus) en captivité, permettent d'éclairer une question que les scientifiques se posent depuis longtemps, à savoir si les animaux peuvent catégoriser des membres de leur espèce comme «amis», à l'image des humains.

«Dans l'océan, il est difficile de retrouver les autres, et entendre ou sentir par le goût un individu familier est un indicateur important» pour pouvoir le localiser, explique l'étude.

D'autant plus que l'urine a cet avantage de persister pendant longtemps dans l'eau, même après que l'animal soit parti.

Un peu comme les chiens se reniflent lorsqu'ils se croisent, l'inspection des organes génitaux des autres individus est une pratique courante chez les dauphins. Ce qui leur donne l'occasion de goûter leurs urines respectives.

Pour savoir si les dauphins reconnaissent bien leurs congénères par cette voie, les scientifiques ont d'abord entraîné d'autres dauphins à fournir volontairement leur urine, grâce à des récompenses de nourriture. Les échantillons étaient collectés dans des seringues.

Les chercheurs ont ensuite comparé la réaction des huit dauphins (deux femelles et six mâles) lorsque des échantillons soit d'eau, soit d'urine, étaient versés dans leur bassin. Résultat, les animaux passaient deux fois plus de temps à analyser l'urine que l'eau.

Dans un deuxième temps, des échantillons d'urine de dauphins familiers, et d'autres de dauphins inconnus, ont été testés: les individus passaient alors trois fois plus de temps à goûter les échantillons connus qu'étrangers.