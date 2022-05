Nouvelle fraude par textos à Québec: trois personnes se sont fait prendre en trois jours

Un nouveau subterfuge de fraude par textos fait actuellement son apparition sur le territoire de Québec, alors que trois personnes ont déjà été flouées depuis le début de la semaine.

Cette nouvelle approche qui a été observée à Québec depuis quelques jours se fait via des messages textes envoyés par les auteurs de la fraude aux victimes.

On y fait mention de constats d’infraction impayés à différents corps de police de la province en y ajoutant un lien pour payer l’amende à l’aide d’une carte de crédit.

«En aucun temps, vous ne devez accéder au lien de paiement et transmettre vos informations de carte de crédit», indique Sandra Dion, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Cette dernière souligne que les organisations policières ne fonctionnent jamais de cette manière pour faire payer des constats d’infractions.

Le stratagème a déjà fait trois victimes qui ont porté plainte dans la région depuis lundi. Chacune a perdu plus d’une centaine de dollars. Mais plusieurs autres signalements ont aussi été envoyés au SPVQ.

«Il faut vraiment être prudent et il faut dénoncer la situation quand on en est témoin», souligne Mme Dion.