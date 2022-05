PHOTOS | Accident spectaculaire à Montréal

Un véhicule à l’origine d’un accident spectaculaire a provoqué toute une frousse dans le secteur de Ville-Marie, à Montréal, dans la nuit de mardi à mercredi.

L’accident est survenu vers 0 h 30 lorsqu’un véhicule à bord duquel se trouvaient un homme de 40 ans et une femme de 37 ans roulait à haute vitesse sur la rue Dorion, avant de heurter un taxi stationné sur la rue Sainte-Catherine Est.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Sous l’effet de l’impact, le véhicule fautif a fait des tonneaux pour se retrouver sur le toit en amochant dans sa course folle deux autres véhicules stationnés sur la rue Dorion, selon le Service de police de la Ville de Montréal.

Pascal Girard/AGENCE QMI

Le couple a été transporté en centre hospitalier, mais il n’y a pas de danger pour la vie, a indiqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.

On ne sait pas qui de l’homme ou de la femme était au volant au moment de l’accident, selon la police de Montréal, qui précise que le chauffeur du taxi, un homme de 56 ans, a été également transporté à l’hôpital pour des blessures mineures.

Pascal Girard/AGENCE QMI

La vitesse et l’alcool seraient en cause dans ce spectaculaire accident qui a suscité plus de peur que de mal, mais l’enquête de la police aura à corroborer tout ça.