Quel sera le prochain variant dominant?

Les variants de la COVID sont nombreux, mais trois sont surveillés plus étroitement en raison de leur grande transmissibilité.

La pharmacienne Diane Lamarre en a discuté lors de son segment à l’émission 100% Nouvelles sur LCN.

VARIANT BA2.12.1

Le variant BA.2.12.1 est surtout observé aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre.

«Il est le plus proche de nous. Il y a de grandes éclosions dans l’État de New York. Il est déjà identifié au Québec. Il y a trois semaines on avait environ 1% de ce BA2.12.1 au Québec. La semaine dernière on en avait 2%, et cette semaine on est à 5,9%. Donc, il progresse et il est considéré comme préoccupant», explique la pharmacienne.

VARIANTS BA.4 et BA.5

Les variant BA.4 et BA.5 ont tous deux été repérés d’abord en Afrique du Sud.

«Ils envahissent beaucoup l’Europe, en particulier le Portugal. Ça monte de 13% chaque jour depuis le début du mois de mai dans ce pays. On est à plus de 37% des cas qui sont un BA.5. Des décès sont enregistrés, plus de 120 décès par semaine actuellement au Portugal. C’est vraiment très important», explique Diane Lamarre.

Les autorités sanitaires considèrent ces deux variants comme étant préoccupant en raison de leur forte transmissibilité. Leur virulence n’est pas encore connue.

Recommandations?

Pour éviter d’avoir des complications liées à la COVID et à ses variants, la pharmacienne suggère d’aller chercher votre dose de rappel du vaccin contre la COVID, que ce soit votre troisième ou quatrième pour les personnes de plus de 80 ans.

Le port du masque est aussi un outil permettant de prévenir les infections, et donc de prévenir de contracter la COVID.

Pour poser votre question à Diane Lamarre vous pouvez lui écrire au diane.lamarre@tva.ca