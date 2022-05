Réhypothéquer sa maison pour payer ses dettes, une bonne idée?

Il s’agit souvent d’une solution proposée par les institutions financières : réhypothéquer sa maison est de plus en plus courant. Pour payer ses dettes, ses cartes de crédit ou même ses cartes de crédit, refinancer sa résidence peut être une bonne idée.

Sophie Desautels, première directrice en redressement financier chez groupe Raymond Chabot, lance toutefois un avertissement.

«Il faut faire attention, ce n’est peut-être pas une bonne idée dans tous les cas non plus», soutient-elle.

Elle prévient que plusieurs risques non négligeables sont associés à cette pratique. Avec l’augmentation des taux d’intérêt, qui n’est pas près de ralentir, et la flambée du marché immobilier, il devient plus facile de réhypothéquer une résidence.

«Mais il faut faire attention. Quand on va faire ça, ce n’est pas sur cinq ans ou sur sept ans qu’on va payer notre dette, mais plutôt sur 20 25 ans, et les taux d’intérêt vont continuer d’augmenter et on ne sait pas combien on va payer jusqu’à la fin», explique Mme Desautels.

