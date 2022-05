Terego arrive à Trois-Rivières

La plateforme Terego, qui permet aux touristes qui voyagent en caravane aménagée de se trouver un endroit où se stationner pour dormir la nuit, s’installera bientôt au centre-ville de Trois-Rivières, en Mauricie.

Fondée en 2017, Terego mise principalement sur les entreprises agroalimentaires pour proposer près de 400 haltes, telles que les fermes et les vignobles, a expliqué à TVA Nouvelles la présidente de Terego, Michelle Bourassa. Or, ces endroits sont parfois éloignés des centres urbains.

La plateforme se donne ainsi comme mission de mettre en valeur les artisans et producteurs urbains. Six stationnements seront disponibles les fins de semaine, et trois durant la semaine.

«Il y a toujours un appel vers les centres-villes, mais il y a toujours un enjeu de si on mange, si on boit un peu, le soir de se dire: ''bon bien où on va aller dormir et comment ça va fonctionner?'' Il faut souvent sortir de la ville pour trouver un lieu», a raconté le cofondateur de la microbrasserie Le Temps d'une Pinte et adepte de la «vanlife», Alain Rivard.

Ce nouvel arrêt attire déjà un couple de Saint-Césaire en Montérégie qui viendra séjourner au centre-ville dans une dizaine de jours.

«C'est la première fois qu'on va aller avec un Terego dans Trois-Rivières. On avait été alentours, il y en avait des Terego, mais là dans le centre-ville, ça va être merveilleux on va être proche de tout et on va pouvoir encourager ce monde-là aussi», s'est réjoui Réjean Cyr.

Un circuit

Cette nouvelle offre s'accompagne d'un circuit que les visiteurs pourront suivre pour découvrir les producteurs de chez nous, dont fait partie Les Folies de Rachel.

«Nous, on leur propose les cupcakes, les limonades, les desserts faits maison. On va leur faire vraiment une incursion dans notre cuisine, on va les amener voir comment ça se passe la production de cupcake à petite échelle», a révélé la propriétaire Rachel Hébert.

Il y a aussi La Coopérative le 507, la Méraki, la boutique À la Carte, la microbrasserie Le Temps d'une Pinte et le Caféier qui font partie du circuit.

Seuls les membres pourront profiter de ce service. Aucuns frais de stationnement ne s'appliquent à eux, question de laisser la chance aux voyageurs d'encourager les commerçants.