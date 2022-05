Céline Dion pleure Francine Chaloult

Céline Dion a rendu hommage à son ancienne complice, l’attachée de presse Francine Chaloult, décédée plus tôt cette semaine. La chanteuse s’est tournée vers ses réseaux sociaux officiels pour souligner le départ de celle qu’elle « aimera toujours ».

« Cheffe d’orchestre du show-business, tu dirigeais à la baguette et de main de maître les artistes qui acceptaient de jouer une Symphonie de l’Amitié composée par toi. Attachante attachée de presse, drôle et généreuse, stratège des communications, ta détermination faisait peur et rien ni personne ne te résistait. Tu exigeais le haut de l’affiche et les couvertures médiatiques spectaculaires. Les journalistes le savaient et respectaient une partition écrite par toi », peut-on lire dans une publication partagée sur le compte Instagram de Céline Dion.

La missive est accompagnée d’une photo où Céline Dion et Francine Chaloult posent en compagnie de leurs conjoints respectifs, les regrettés René Angélil et Georges-Hébert Germain.

« À nous tous maintenant d’orchestrer ta Symphonie des Adieux. Maintenant collée-serrée contre Georges-Hébert, ton grand amour retrouvé, profite du spectacle sans fausses notes que nous t’offrons, le cœur lourd et le regard brouillé. Je sais que tu vas continuer à prendre soin de nous môman. Tu m’as beaucoup appris et donné; je t’ai aimée, je t’aime et t’aimerai toujours... », écrit la chanteuse, avant de lui demander « une dernière petite faveur ».

« Embrasse René pour moi. »

Francine Chaloult s’est éteinte à l’âge de 82 ans, a annoncé mardi le député libéral Pierre Arcand. Tout au long de sa carrière, elle a représenté des artistes de la trempe de Céline Dion, Jean-Pierre Ferland, Diane Dufresne, Gilles Vigneault, Isabelle Boulay et Roch Voisine. Elle souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis quelques années.