Sans mot, Denis Lévesque avait les yeux rouges après le passage de deux extraits réalisés par ses filles lors de la dernière émission de leur père à l’antenne de LCN.

«Papa! Bravo pour toutes les belles années et pendant toutes ces années tu es resté à l’écoute pour moi et pour nous. Pour la suite et pour tout ce qui s’en vient je te souhaite de te lancer dans des projets uniques, étonnant, comme t’aimes et qui te ressemble. Je t’aime», dit sa fille Myriam Lévesque

«Salut papa! Je suis tellement fier de toi. Ça fait 16 ans que tu reçois des invités pour les écouter de manière vraie et authentique, ça fait également 16 ans que tu nous transmets ces valeurs. Aujourd’hui ces années-là on les souligne et l'on célèbre aussi tout ce qui s’en vient», dit sa fille Andréanne Lévesque.

Très émotif, il a laissé sa conjointe et grande collaboratrice, Pascale Wilhelmy prendre le relais.

«C’est beau, ce sont tes deux grandes filles Denis», réussies à dire l’auteure, elle aussi frappée par l’émotion.

Voyez l’extrait complet dans la vidéo ci-dessus.